Romance adorável que acaba de chegar à Netflix derreter o coração

Um filme feito por mulheres, “A Descoberta Perfeita” é dirigido por Numa Perrier e adaptado para as telas por Leigh Davenport, do romance homônimo de Tia Williams. Uma comédia romântica revigorante, o longa-metragem fala sobre recomeços, sobre autonomia feminina e sobre romances entre pessoas de gerações diferentes.

“A Descoberta Perfeita” tem uma atmosfera muito feminina, alegre e confortável e isso se dá graças à direção de Numa, uma mulher que preenche o ambiente com sua energia e que colabora junto com seu elenco para construir seus personagens. Ela permite com eles sejam espontâneos e intuitivos dentro dos sets de filmagem.

O enredo do filme gira em torno de Jenna (Gabrielle Union), uma mulher na casa dos quarenta que, após ser deixada pelo namorado com quem teve uma relação de dez anos, cai em depressão e se afasta do convívio social, se escondendo na casa de sua mãe. Ela, que é uma reconhecida editora de moda, acabou preenchendo os tabloides com sua crise após o término do relacionamento. Depois de um ano distante dos holofotes e desempregada, ela decide retornar para Nova York e retomar sua carreira.

Então, ela precisa se humilhar para Darcy (Gina Torres), uma magnata do ramo de caça-talentos, para que conseguir um emprego. O plano dá certo, mas sua carreira pode novamente ser prejudicada por conta de um novo imprevisto em sua vida: Jenna está apaixonada por seu colega de trabalho, Eric (Keith Powers), que além de ser quase vinte anos mais jovem, é filho da implacável Darcy.

Enquanto descobrem uma nova promessa do entretenimento, Jenna e Eric vivem um romance fumegante escondido da chefe. Mas a reconstrução da vida e carreira de Jenna pode ir água abaixo quando Darcy descobrir o segredo.

Apesar da diferença de idades entre Union e Powers, dá para sentir a química real entre os dois atores na tela. Ele foi descoberto por Numa no Instagram e, coincidentemente, já conhecia Gabrielle Union, que adorou tê-lo como colega de cena.

Há muitas tomadas íntimas do casal no filme, mas Numa fez questão de conversar bastante com os protagonistas e de ter um coordenador de intimidade sempre por perto para tranquilizá-los e protegê-los. Numa também dava dicas sobre o que os atores deveriam dizer para surpreender um ao outro enquanto as câmeras estavam ligadas, permitindo vários diálogos espontâneos e divertidos.

Segundo a diretora, a trilha sonora do filme também foi feita com sua playlist pessoal, músicas que ela ouvia quase todos os dias. Numa ainda contou que sempre chegava cedo nos sets para abençoar o local de gravação. Toda essa energia positiva pode ser sentida no filme, que passa muita leveza e alegria para os espectadores.

“A Descoberta Perfeita” aborda temas tão comuns às mulheres de forma enriquecedora. Afinal, conta uma história com a qual muitas podem se identificar. Quantas não abriram mão de suas carreiras por um relacionamento? Quantas não chegaram no fundo do poço quando perderam seus homens? Chegar aos quarenta anos e ter que recomeçar do zero não é nada fácil, especialmente para uma mulher. O etarismo na carreira é real. No amor, mais ainda. Homens que namoram mulheres mais jovem dificilmente são julgados da mesma forma que mulheres que iniciam relacionamentos com rapazes novos. Além de tudo isso, Jenna também enfrenta o desafio de conciliar seu novo amor e sua carreira.

“A Descoberta Perfeita” é um filme adorável, com cenas hilárias e outras picantes que vão te proporcionar um entretenimento ideal para seus momentos livres.

Filme: A Descoberta Perfeita

Direção: Numa Perrier

Ano: 2023

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 7/10