5 novos clássicos de Hollywood na Netflix que você talvez não tenha visto

Relatos do Mundo (2021), Paul Greengrass

Bruce W. Talamon / Netflix

Viaje para a vastidão do Velho Oeste americano após a Guerra Civil, onde um veterano de batalha ganha a vida como contador de histórias, lendo notícias de cidades distantes para os habitantes locais. A vida tranquila desse nômade solitário toma um rumo inesperado quando ele encontra uma jovem órfã de uma tribo indígena Kiowa, lançando-o em uma missão de retorno que desafia todas as adversidades e perigos do deserto. Ao longo de sua jornada, a dupla improvável enfrenta desafios que vão além da simples geografia. Conflitos com bandidos impiedosos, tempestades brutais e o fantasma do passado da menina são apenas alguns obstáculos que eles devem superar. Entre a violência e a desolação, surge uma história comovente de esperança, redenção e o poder do espírito humano.