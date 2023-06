Amazon oferece milhares de livros gratuitos para download

A Amazon mantém disponível em seu site um acervo expressivo de eBooks gratuitos. Essa oferta inclui obras importantes da literatura nacional e internacional, como “Macunaíma: O Herói sem Nenhum Caráter” (1928), de Mário de Andrade, “Dom Casmurro” (1899) e “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (1881), ambas de Machado de Assis, “O Cortiço” (1890) de Aluísio Azevedo, “Alice no País das Maravilhas” (1865) de Lewis Carroll, e “Os Miseráveis” (1862) de Victor Hugo.

A empresa mantém um fluxo constante de adições à sua biblioteca de eBooks gratuitos. Além das obras clássicas, a seleção na plataforma cobre um amplo espectro de gêneros, que inclui literatura popular, livros didáticos, material religioso, textos jurídicos, obras de economia, negócios, empreendedorismo, livros de autoajuda, além de mangás e histórias em quadrinhos.

Para aqueles que estão interessados, os títulos podem ser pesquisados com base em critérios como gênero, popularidade, idioma, avaliações de leitores e data de publicação. Para acessar os livros, os usuários precisam instalar o Aplicativo de Leitura Kindle, que é compatível com computadores e dispositivos móveis que usam os sistemas operacionais Windows, iOS e Android. Vale lembrar que, para os usuários do dispositivo Kindle, fabricado pela própria Amazon, também há a opção de ler os livros online.

Clique no link para acessar: Grandes clássicos da literatura nacional e estrangeira para download gratuito