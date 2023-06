7 filmes notáveis sobre amadurecimento para ver e rever na Netflix

Você Nem Imagina (2020), Alice Wu

KC Bailey / Netflix

Uma tímida estudante do ensino médio com um talento especial para as palavras se encontra no meio de um triângulo amoroso improvável. Quando ela concorda em ajudar um colega popular a escrever cartas de amor para a menina por quem ele se apaixonou, as coisas ficam complicadas quando ela percebe que está apaixonada pela mesma garota. O resultado é uma moderna e descontraída história de amor e amizade.