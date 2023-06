Série protagonizada por celebridade do Instagram é uma das comédias mais autênticas que você vai assistir na Netflix

“Wellmania” é uma série australiana criada por Brigid Delaney e Benjamin Law. O enredo é inspirado no livro autobiográfico de Delaney “Wellmania: Misadventures in the Search for Wellness” (em português literal, algo como “Bem-estarmania: Desventuras em busca do Bem-estar”). A história conta a saga de Delaney, uma jornalista australiana que conseguiu estabelecer uma carreira em Nova York, mas durante uma breve passagem por sua terra natal, perde o visto quando sua saúde é avaliada por uma médica que acredita que ela não está nada bem e que seu péssimo quadro pode significar despesas para o governo americano. Com prazo para retornar para os Estados Unidos, ela precisa restabelecer sua saúde e qualidade de vida e provar para a embaixada de que ela está apta a recuperar seu green card.

Na série, Delaney é Liv Healey, interpretada pela influencer e comediante Celeste Barber. Você provavelmente já curtiu alguma publicação dela no Instagram e não se lembra. Uma das personalidades mais conhecidas da Austrália na internet, Barber é conhecida por imitar, de forma satírica e realista, fotos de famosas nas redes sociais. A maneira como ela expõe os defeitos reais dos corpos das mulheres e mostra como as fotos possuem filtros e são incompatíveis com a realidade ficou muito famosa. Especialmente, porque ela trata do assunto de forma hilária. Barber consegue, por meio do humor, fazer muitas mulheres se identificar com ela. E foi pelo seu carisma e influência que ela foi a opção número um de Delaney e seu amigo, Benjamin Law, para protagonizar a série que idealizaram.

A popularidade de Barber também foi essencial para que a Netflix financiasse o projeto. Por exemplo, durante os incêndios florestais na Austrália, em 2019, ela conseguiu arrecadar quase 52 milhões de dólares para ajudar no combate aos fogos. Com 9,5 milhões de seguidores no Instagram, dentre os quais estão a atriz Diane Keaton, o cineasta Taika Waititi e a ex-top model Cindy Crawford, Barber é a rainha do carisma na web e ganhou a confiança da Netflix.

Apesar de Barber já ter aparecido em outras séries de televisão ao longo de pouco mais de uma década, ela nunca foi a atração principal. Em “Wellmania” ela consegue expressar muito bem a personalidade complexa e amarga de Liv, sua protagonista. Nos primeiros episódios, Liv é uma personagem muito irritante. É preciso vencer um pouco da nossa própria implicância com ela para conseguir prosseguir com a série. É daquelas personalidades “ame ou odeie”. Confesso, no começo eu a odiei.

Liv é uma mulher de meia-idade que age como uma adolescente, uma verdadeira inconsequente que não mede suas palavras e ações. Ela é convidada por sua melhor amiga, Amy Kwan (JJ Fong), para uma premiação e consegue humilhar a amiga na frente da chefe, depois de cheirar cocaína no banheiro. Liv abandona Amy no meio da cerimônia e sequer está presente para consolá-la quando ela, uma mulher asiática, perde o prêmio para um homem branco.

Liv briga com o irmão que tenta ajudá-la a se manter com saúde, faz a mãe perder o emprego e, por mais que ela esteja certa sobre algumas coisas, é a forma como ela age, sem filtro e sem responsabilidade emocional com outras pessoas, que a tornam um ser humano insuportavelmente tóxico. Ninguém é obrigado a aturá-la e, em certo momento, todos realmente se cansam dela. É quando ela tenta retornar para Nova York e, ao ter o visto negado por sua péssima saúde, é forçada a ficar com essas pessoas que lutam para a suportar. Talvez apenas por isso ela sente necessidade consertar as coisas com todo mundo, pedir perdão e remodelar seu estilo de vida para estabilizar sua pressão arterial, seu colesterol e equilibrar seu peso.

Ainda bem que todo esse processo faz Liv se tornar uma pessoa um pouco menos desagradável. Ela precisa confrontar seu eu interior, fazer as pazes consigo mesmo para encontrar a paz com as outras pessoas e, quem sabe, conseguir de volta seu visto.

É preciso vencer os dois primeiros episódios de “Wellmania” para se dar conta de que, na verdade, é uma série bem legal e engraçada. Liv passa longe do carisma de Celeste Barber, mas aprende, na medida do possível, suas lições. Destaque para as tiradas muito boas e as piadas melhoram depois de um tempo, dando mais leveza e sensibilidade para a série.

Série: Wellmania

Criação: Brigid Delaney e Benjamin Law

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 8/10