É muito bom, poderia ter sido uma obra-prima

Leia um conto de BREVE SEGUNDA VIDA DE UMA IDEIA

Empalidecendo rapidamente, a única listra negra que restou na camisa rajada saltou para o banco da praça e, depois, para o chão. Um segundo antes de deixar a malha, que ornou, por longos anos, com sua simetria exata, olhou para o alvo tecido e teria suspirado, caso fosse dotada de pulmões, nariz e narinas. Viu a terra fresca e molhada. O sono aguardava, altivo e belo. Rolando pelo barro poderia sujar-se à vontade e ungir-se de outras cores e depois repousar, serena, num fosso isolado, longe dos suores do outro que a vestia e que, durante todo o tempo de uso e abuso, não lhe ofereceu algum perfume caro e de fragrância avassaladora, como a de um amaciante incomum. Fora quase um fiasco de faixa em sua vida curta. Também salvou-se de passar totalmente nula, pois possuiu detalhes de outros tecidos que a tornaram digna de sua função, como quando roçou o vestido quente de veludo azul, estufado pelos delicados e redondos seios de uma dama, de que não recorda o rosto. Agora, deitada na lama que escandaliza sua perfeita composição de tinta e subpartículas de tecido agregados, deixa-se repousar no obscuro reduto. Demonstra que é, ou gostaria se ser, uma coisa mais do que algo irrelevante, algo que pensa e que tem toda sorte de fortuna na vida. Por outro lado, está cansada e almeja agora derreter-se e tornar-se, junto ao musgo, um nada que colore a terra. Pensa cuidadosamente na natureza inteligente das criaturas irrelevantes e completamente inanimadas. Entende que é uma cria do nada. Que deixou-se estar na camisa, assim como no chão, como uma indecifrável conjectura de Magritte.