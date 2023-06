Novo romance da Netflix é um descanso para cérebro e um alívio para alma

Mehdi Avaz é um cineasta iraniano residente da Dinamarca e com uma carreira novinha em folha. Sua primeira direção de filme veio em 2017, com “Mens vi Lever”, que acompanha a vida de quatro pessoas conectadas por um acidente trágico. Depois, ele realizou “Kollision”, mais um intenso drama sobre um pai em busca de sua filha desaparecida. Mas desde 2022, quando começou sua parceria com a Netflix, seus filmes ganharam um tom mais aveludado e leve. Primeiro, com “Toscana”, um romance gastronômico e com visuais deslumbrantes da Itália rural, e agora com o musical “Uma Linda Vida”.

Christopher já é conhecido por aqueles lados de lá da Europa por sua música, mas em “Uma Linda Vida” ele interpreta seu primeiro papel de protagonista. Ele já havia aparecido em “Toscana” e na série “Centrum”, mas nada muito chamativo. O impressionante é que ele realmente aproveitou a oportunidade que conseguiu de Avaz para desenvolver de maneira encantadora seu personagem.

Christopher interpreta Elliot, um jovem pescador, com um talento natural para a música e uma infância traumática. Órfão desde os sete anos, sua vida gira em torno das lembranças que ele tem dos pais: uma porção de fotografias antigas e um barco, que também é sua casa. “Uma criança difícil”, como ele mesmo se define, passou de lar em lar adotivo e orfanatos até se tornar adulto, mas sem conseguir uma família novamente.

A virada em seu destino ocorre quando seu amigo encrenqueiro Oliver (Sebastian Jessen) o contrata para tocar com ele em um pub. Durante a apresentação, Elliot chama atenção de Suzanne (Christine Albeck Børge), viúva e ex-empresária do astro do rock Vince Taylor, que morreu há alguns anos de forma trágica. Suzanne vê potencial em Elliot e se oferece para lançá-lo no mundo da música. Relutante, o rapaz aceita. A verdade é que Elliot já perdeu tanta coisa em sua vida que não acredita mais tanto em sonhos ou tem medo de se iludir com promessas. Mas o trabalho com o jovem pescador é a oportunidade perfeita para Suzanne reatar os laços com sua filha Lilly (Inga Ibsdotter Lilleaas), uma produtora musical que se afastou da mãe desde a morte do pai famoso. Na equipe, há também o técnico de som Patrick (Ardalan Esmaili), que junto com Suzanne e Lilly irá trabalhar para transformar a música de Elliot em um produto de sucesso.

Enquanto trabalham juntos na produção de hits, Elliot e Lilly se apaixonam. Um tanto clichê? Sim, mas a gente ama um, não é mesmo? Os dois são problemáticos, experimentaram traumas com a perda de seus pais e se sentem deslocados e solitários no mundo. A dupla perfeita. Lilly, que é a cara da Robin de “How I Met Your Mother”, é a porção de amor e família que Elliot precisava para sua vida vazia.

Embora a atuação de Inga Ibsdotter Lilleaas seja um pouco sem sal, a cereja do bolo é Christopher, que prova que seu talento não é apenas musical. Ele é um artista completo. Com expressão embotada, olhos marejados e sorriso triste, o ator convence que é um músico de alma torturada em busca de redenção. Além disso, seu tenor sedoso e melancólico torna a experiência audiovisual ainda mais agradável. Uma curiosidade é que ele compôs todas as canções de Elliot para o filme.

“Uma Linda Vida” pode ser avaliado por críticos como mais um romance musical igual a muitos outros, mas isso não deve ser tratado de forma negativa pelo público, que nem sempre está em busca de entretenimento tão autêntico assim. Muitas vezes, a gente só quer um descanso para a alma e este filme é exatamente isso.

Filme: Uma Linda Vida

Direção: Mehdi Avaz

Ano: 2023

Gênero: Romance/Musical/Drama

Nota: 7/10