6 filmes hipnotizantes na Netflix

Tigertail (2020), Alan Yang

Neste envolvente drama sobre várias gerações, Pin-Jui é um jovem trabalhador taiwanês. Pobre, mas cheio de esperança, ele toma a decisão difícil de deixar a terra natal – e a mulher que ama – para buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Mas anos de trabalho monótono e um casamento arranjado, sem amor ou compaixão, fizeram do velho Pin-Jui uma sombra de sua velha personalidade. Com dificuldades no relacionamento com a filha Angela e sob o risco de viver a aposentadoria na solidão, Pin-Jui precisa se reconectar com o passado para finalmente construir a vida que um dia sonhou ter. Com uma história que atravessa décadas e continentes, de Taiwan dos anos 1950 à Nova York dos dias atuais.