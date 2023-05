A mais bela história de amor da biblioteca da Netflix e uma das mais belas da história do cinema

Com sua estreia na direção, a ex-atriz e cantora René Liu nos apresenta “Pérolas no Mar” (2018), um filme que traça um retrato nu e cru do amor em sua forma mais pura e devastadora. A história segue Jian-qing e Xiao-xiao, dois estranhos que se apaixonam durante uma viagem de trem na China, um encontro que desencadeia uma década de encontros e desencontros.

Abordando a complexidade do amor, recordamos grandes obras literárias como “Anna Kariênina” de Liev Tolstói (1828-1910), que detalha um escandaloso caso amoroso que culmina em tragédia. Tal como essa história imortal, “Pérolas no Mar” adentra no universo do amor, que é uma experiência paradoxalmente linda e brutal. Essa dualidade é capturada pelo icônico poeta brasileiro, Vinicius de Moraes (1913-1980), em seu “Soneto de Fidelidade”, e pelo pensador português Fernando Pessoa (1888-1935), que descreveu o amor como ridículo.

No cenário do cinema asiático, a narrativa delicada e intensa de “Pérolas no Mar” se destaca. O Oriente sempre foi capaz de produzir contos de amor originais, dos quais cineastas renomados como o chinês Wong Kar-Wai e o japonês Akira Kurosawa (1910-1998) são expoentes.

Ao contrário de outras histórias de amor, “Pérolas no Mar” não busca justificar o fracasso amoroso ou negar as circunstâncias que conduziram ao desfecho. Na realidade, a obra expõe o quão devastador pode ser o fim de um amor, de forma tão palpável que é quase possível sentir a dor dos protagonistas.

A habilidade de Liu em explorar as facetas multifacetadas do amor é evidente. Ela ilumina a complexidade do sentimento, tanto nos momentos de alegria quanto nos de tristeza, criando uma história que captura a essência do amor de forma delicada, porém profundamente impactante.

No filme, vemos Jian-qing e Xiao-xiao confrontados com as dificuldades da vida, e como elas moldam suas percepções sobre o amor. Jian-qing, um estudante de programação, cria um jogo inspirado em Xiao-xiao, simbolizando a forma como o amor pode transformar a realidade. Xiao-xiao, por outro lado, anseia por segurança financeira, mesmo que isso signifique sacrificar o amor.

A história desses personagens pode ser vista como um espelho das lutas reais enfrentadas por muitos. No fim, “Pérolas no Mar” nos ensina uma lição valiosa: o amor é um sentimento complicado que não pode ser facilmente definido, e muitas vezes é influenciado por circunstâncias além do nosso controle.

“Pérolas no Mar” é mais do que apenas um filme, é uma meditação profunda sobre a natureza do amor, mostrando que, por mais dolorosa que possa ser, a experiência do amor é uma parte essencial da condição humana.

Retratando a dicotomia amor e realidade, “Pérolas no Mar” mostra que Jian-qing e Xiao-xiao precisam enfrentar questões cruciais antes de sucumbir às juras de amor. Jian-qing, um estudante de programação em Pequim, ambiciona desenvolver um projeto de jogo, que o liberará da miserável pensão onde vive. Xiao-xiao, por outro lado, não tem o mesmo privilégio intelectual ou tecnológico e contenta-se em encontrar um namorado rico para lhe fornecer estabilidade financeira.

O uso da metalinguagem através do jogo criado por Jian-qing poderia cair em clichês tediosos, assim como a noção submissa de amor apresentada por Xiao-xiao. No entanto, a diretora Liu habilmente desmonta e invalida esses clichês, argumentando que o jogo é uma inspiração da própria vida de Xiao-xiao, tornando-a sua musa.

A história de Jian-qing e Xiao-xiao poderia ter se transformado em um verdadeiro romance se Jian-qing tivesse embarcado no metrô com ela, evitando assim a separação. No entanto, mesmo que isso tivesse acontecido, os dois enfrentariam as mesmas dificuldades materiais e emocionais, apenas em um local diferente, privados de sua juventude perdida.

A representação simbólica de um personagem partindo da vida de outra pessoa, fisicamente embarcando em um veículo, é um clichê poderoso e lírico que tem sido repetidamente representado na história do cinema. No entanto, a vida, como expressa pelo personagem de Xiao-xiao no filme de René Liu, nunca se submete à nossa vontade. Na realidade, a vida impõe sua própria trilha, aceitando que algumas pérolas, como o amor de Jian-qing e Xiao-xiao, devem permanecer no fundo do oceano.

Em resumo, “Pérolas no Mar”, dirigido por René Liu, oferece uma lente emocional e, às vezes, dolorosamente realista através da qual se pode examinar o amor, os desejos, as necessidades e a realidade da vida. Esta obra de arte da indústria cinematográfica asiática conseguiu construir uma narrativa comovente e genuína que não pode deixar de tocar o coração do público.

Filme: Pérolas no Mar

Direção: René Liu

Ano: 2018

Gêneros: Romance

Nota: 10/10