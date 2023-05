Tina Turner, um pedaço da história da música morreu

What’s Love Got to Do with It — Esta música é um marco em sua carreira solo e ganhou um Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Feminina.

Proud Mary — Essa versão de uma música da banda Creedence Clearwater Revival é uma das mais conhecidas do duo Ike & Tina Turner.

River Deep — Mountain High — Uma das mais famosas canções da parceria de Ike & Tina Turner, produzida por Phil Spector.

Private Dancer — Música título do álbum que marcou uma etapa importante na carreira de Tina Turner.

Nutbush City Limits — Música escrita por Tina Turner, é uma homenagem a sua cidade natal, Nutbush, Tennessee.

Better Be Good to Me — Essa música do álbum “Private Dancer” foi premiada com o Grammy por Melhor Performance Vocal de Rock Feminina.

We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) — Canção parte da trilha sonora do filme “Mad Max — Além da Cúpula do Trovão”, onde Tina Turner também teve uma participação como atriz.

Simply the Best — Uma das músicas mais populares de Turner, amplamente reconhecida pelos seus fãs.

I Can’t Stand the Rain — Versão de uma música de Ann Peebles que se tornou um sucesso no Reino Unido.

GoldenEye — Turner foi escolhida para cantar a música-tema do filme de James Bond de mesmo nome.