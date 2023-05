Dicionário Cínico das Palavras da Moda, compre primeiro, xingue muito no Twitter depois

O Dicionário Cínico das Palavras da Moda é um audacioso empreendimento do conglomerado internacional de mídia Revista Bula, em parceria com os Illuminati, CIA, KGB, Clube Bilderberg e o Clube do Bolinha. Este projeto, mais do que uma inescrupulosa tentativa de manipulação da opinião pública, se propõe a ser um instrumento de iluminação, desvendando os labirintos semânticos de palavras e expressões que permeiam o universo da lusofonia no atual cenário globalizado da modernidade líquida, sólida e gasosa.

Mapeamos todas as palavras e expressões mais usadas na atualidade e revelamos seus verdadeiros significados, sem medo de patrulhas ideológicas ou de cancelamento nas frenéticas arenas das redes sociais. Pelo contrário, abraçamos a ideia com um entusiasmado “oba!”. Enfrentamos, sem vacilar, a temível raia do politicamente correto, ao ofertar “definições definitivas” que poderão cutucar as sensibilidades mais afloradas. Fazemos isso, independentemente de quem possa ser atingido ou de quantos dedos possam ser pisados no processo. Mas sem perder a ternura, jamais.

Nossas definições não buscam agradar ou apaziguar, nem pretendem ser particularmente diplomáticas ou didáticas. Pelo contrário, são quase sempre politicamente incorretas — um conceito que parece estar cada vez mais vago e mal compreendido. Atiramos para todos os lados do espectro político, social, religioso, sexual e culinário, armados com uma (des)onestidade intelectual que poderia ser considerada suicida, porém é emblemática do nosso “Cinismo” — com “C” maiúsculo, em negrito e entre aspas.

Desgostou do que leu? Ótimo! Estamos prontos para receber suas críticas inflamadas no Twitter. Já que estamos aqui, por que não capitanear uma campanha de cancelamento? Para variar, isso apenas aumentaria nossa visibilidade. Afinal, no teatro das ideias contemporâneas, a controvérsia é a força motriz da relevância.

Dicionário Cínico das Palavras da Moda foi escrito pelo lexicógrafo amador e cínico profissional Ademir Luiz. Arte de capa do lendário cartunista Adão Iturrusgarai, capitulares do escritor, cartunista e humorista Edson Aran.

Teve interesse no Dicionário Cínico das Palavras da Moda? Primeiro, parabéns pelo senso de humor e bom gosto. Estamos em campanha de financiamento coletivo do livro. Na prática isso significa que comprando a obra, ao mesmo tempo, você viabiliza sua publicação. Não é uma doação ou vaquinha para imprimir o livro, trata-se de uma pré-venda garantida pelo site Catarse, com mais de dez anos de atuação. Ou seja, se você participar da campanha terá em mãos, antes de todo mundo, um produto exclusivo que não será disponibilizado em nenhum outro lugar. Impossível estar mais na moda do que isso!

Então, entre no link do Catarse e seja feliz. Basta fazer um pequeno cadastro e escolher sua recompensa. Lembrando que você também pode adquirir combos com os outros livros da editora da Revista Bula: “Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira”, de Edson Aran, obra finalista do Prêmio Jabuti, e o livro de micro contos “Literatura Portátil”, de Solemar Oliveira.

Contamos com sua participação ou, pelo menos, com seu protesto indignado.