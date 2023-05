Bula de Livro: Os Irmãos Tanner, de Robert Walser

Trigésimo quinto (35º) livro lido, em 2023: “Os Irmãos Tanner”, do suíço Robert Walser. Em poucas palavras: “Tombar, talvez eu tombe apenas quando deixar de pensar em me levantar”. O livro é uma das obras-primas do autor, que influenciou, entre outros, Franz Kafka e Hermann Hesse.



Robert Walser passou as últimas três décadas de vida internado, contra a vontade, em um sanatório, em Herisau. Mais tarde, deixaria de apresentar sintomas de doença mental, mas recusou-se a deixar o sanatório. A história de Robert Walser é relatada no livro “Bartleby e Companhia”, de Enrique Vila-Matas.

Com forte carga autobiográfica, “Os Irmãos Tanner”, publicado em 1907, é o segundo romance do autor e conta a história de quatro irmãos excêntricos e peculiares que tomaram rumos completamente diferentes. A história é narrada por Simon Tanner, o mais jovem dos irmãos — culto e inteligente —, ele perambula por quartos alugados, trabalhos obscuros, relações viscerais, escolhas imperfeitas, que vão deixando rastros e desencanto.

Os Irmãos Tanner, de Robert Walser (Companhia das Letras, 288 páginas)

Robert Walser dá vida a uma dezena de personagens secundários que participam da narrativa e vão construindo um painel filosófico e crítico, a partir das digressões de Simon. O tom adocicado, quase panglossiano, oscila uma sinceridade perversa que percorre as quase 300 páginas do romance.



Um livro absurdamente imersivo e impactante, com considerações críticas que vão da roupa que usamos às ilusões artísticas: “Acho vergonhoso um jovem escrever poemas. Isso não é trabalho, e sim um refúgio para gente ociosa. Eu não diria nada se sua vida estivesse pronta e acabada, marcada por alguma grande experiência apaziguadora, capaz de dar a uma pessoa o direito de olhar para trás, para os erros, virtudes e deslizes. Mas você parece não ter cometido nenhum erro nem praticado nenhuma boa ação. Deixe para escrever versos quando for pecador ou anjo. Aliás, de preferência não escreva verso nenhum”.

Livro: Os irmãos Tanner

Autor: Robert Walser

Páginas: 288 páginas

Editora: Companhia das Letras

Nota: 9,5/10