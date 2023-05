5 vinhos premiados e baratos para celebrar o Dia das Mães em família

O Dia das Mães é uma data especial que merece ser comemorada com muito amor, carinho e, claro, um bom vinho. Para quem busca uma opção para brindar essa data especial, a Bula preparou uma seleção com cinco vinhos premiados que são perfeitos para celebrar o Dia das Mães com a família. Os vinhos selecionados são produzidos em diferentes partes do mundo e possuem características únicas que os tornam especiais. São vinhos que combinam qualidade, sofisticação e sabores marcantes, capazes de agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Cada vinho possui uma personalidade única e pode ser harmonizado com diferentes pratos, desde carnes vermelhas até massas e queijos.

Aurora Reserva Chardonnay Límpido, com uma bela tonalidade amarelo esverdeado. Aromas frutados equilibrados, lembrando maçã verde e abacaxi. Seu sabor amanteigado e de baunilha são o resultado da fermentação malolática em barricas de carvalho francês. Harmoniza com pratos mexicanos, salada grega e bacalhau com vegetais.

Finca Las Moras Barrel Select Reserva Tempranillo De cor rubi intensa e maturado em barricas francesas e americanas por oito meses. No nariz, apresenta frutas vermelhas maduras, especiarias doces, chocolate e discreto tostado. Em boca, sabor amplo, ótimo frescor e taninos acetinados. Final longo e agradável. Harmoniza com costeletas de cordeiro grelhadas na brasa e carnes de caça.

Catedral Reserva Dão Vinho português produzido na região do Dão, o premiado Catedral Reserva é elaborado com uvas Tinta Roriz, Alfrocheiro e Touriga Nacional. Macio e equilibrado, possui aromas intensos de frutas vermelhas, com nuances de especiarias e grãos torrados. Acompanha idealmente petiscos, carnes vermelhas, pratos com bacalhau ou frutos do mar.

Susana Balbo Tradición Seleción de Barricas Red Blend Um vinho leve e de corpo médio, cor rubi, com reflexos avermelhados e bastante frescor. Apresenta aromas tostados de café, frutas negras maduras e um toque de especiarias. Tem baixa acidez, taninos marcantes e médio final.