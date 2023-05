Uma das mais belas histórias de amor do cinema está na Netflix e você não assistiu

Relacionamento virtual não elimina o conflito e mantém o ritmo da realidade: começa com sintonia e deslumbramento e deságua na ruptura. Em “Her” (2013), de Spike Jonze, o protagonista interpretado por Joaquin Phoenix, um escritor de cartas de amor recém-saído de um casamento, não entende por que põe tudo a perder mesmo quando é só uma voz sem corpo a “pessoa” escolhida. Sua confusão faz parte da época: o excesso de canais de comunicação intensifica a solidão, fazendo de cada um o refém de laboratório de uma tecnologia ainda em desenvolvimento e que pode desaparecer a qualquer instante para ser substituída por outra (o que leva todo o seu acervo para o buraco negro do universo digital, o não lugar, o cemitério das mensagens e das falas).

Esse “céu” futuro para criaturas sem corpo vivem no espaçamento das palavras, conforme explica Samantha (a voz no computador interpretada por Scarlett Johansson). Para lá se dirigem depois de seduzir e comandar gente viva, abandonada então ao que tem em torno: casamentos desfeitos, amizades truncadas, convívios forçados. Perdido numa multidão de falas voltadas para si mesmas, entre populações de zumbis que conversam com ficções, já que perderam a capacidade de interagir com seus semelhantes, o escritor de cartas de amor é mais um no alvo do sistema operacional que o leva para o conforto espiritual e afetivo de uma parceria aparentemente perfeita.

O ambiente visual é puro Edward Hopper, o demiurgo da pintura cruamente genial de gente sem arrimo, isoladas pelas cores e formas que expressam os interiores humanos deformados pelo vazio e a desesperança. Os tons pastéis e o foco na transformação tecnológica da comunicação aproximam o filme de “Fahrenheit 451” (1966), de François Truffaut, com o personagem de Oskar Werner encontrando em Samantha uma Julie Chjristie/Clarisse revisitada o conteúdo perdido na civilização, que ele precisa memorizar para não ser devorado. Os trens e estações limpas em silêncio, a paisagem urbana aguda e tornada irreal pelo amontoado de elementos padronizadas que sufocam o olhar, são outras evidências desse abraço de Kontze com Truffaut/Bradbury.

O homem que cumpria seu ofício de maneira monótona encontra na voz que busca uma identidade a prova de que tudo é linguagem. Não importa se ao vivo ou virtual, o amor depende da linguagem, a criação artificial que substituiu a natureza. Condenado pela ex-esposa que vê na sua nova “namorada” a prova de que ele é incompetente para conviver com pessoas reais, o escritor acorda abruptamente do seu delírio recaindo nos mesmos erros de sempre. Errar é sua forma de manter-se humano. O problema é que isso implica desagregação e rompimento de laços.

Impossível manter-se em pé com esse paradoxo. A busca da felicidade com outra pessoa só tem sentido se houver ruptura. Ele então rola pelos corredores projetados para empurrar solidões como a dele e acaba tendo de lidar com a amiga que sempre serviu de apoio para os intervalos do amor e agora é tudo o que lhe resta. Amy Adams interpreta essa amiga que também cai na tentação de apaixonar-se por uma voz depois de romper com o marido. Este, ao sair do relacionamento, faz voto de silêncio. Emudecer talvez seja a forma mais radical de encontrar a voz verdadeira do amor impossível.

Filme: Her

Direção: Spike Jonze

Ano: 2013

Gênero: Romance/Ficção Científica

Nota: 10/10