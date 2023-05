O melhor suspense que você verá na Netflix: filme cheio de reviravoltas vai te perturbar até o último segundo

Contada sob a perspectiva de um narrador nada confiável, “Rastros de um Sequestro” é um thriller sinuoso e complexo que vai embaralhar sua mente. As coisas terminam em um caminho tão diferente daquele que começou que as partes sequer parecem do mesmo filme.

Do diretor coreano Hang-jun Jang, a ideia para esse trabalho surgiu, de acordo com ele, em um Natal, quando se encontrou com alguns amigos e um deles contou que um primo havia saído de casa e desaparecido por um mês. Quando retornou, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Hang-jun Jang brincou, questionando se o homem era realmente seu primo ou um sósia disfarçado. A conversa rendeu algumas horas de conjecturas e fantasias, além da inspiração para o roteiro de “Rastros de um Sequestro”.

No enredo, Jin-seok (Kang Ha-neul) é estudante e filho caçula de uma família aparentemente feliz e unida. Eles se mudam para um belo sobrado de tijolinhos em uma esquina de um bairro residencial e ele tem que dividir o quarto com seu irmão mais velho, Yoo-seok (Mu-Yeol Kim), porque o ex-proprietário do imóvel ainda não esvaziou o outro dormitório. Jin não se incomoda e está sempre sorrindo com sua família, como um comercial de margarina. Chega a ser irritante, não fossem os eventos que sucedem esse começo cafona.

O quarto, que ainda está ocupado por tralhas do antigo dono, é proibido. A pedido do homem, ninguém está autorizado a entrar lá. Mas quanto mais parece restrito, mais Jin sente o desejo e curiosidade de entrar no local. Ele escuta ruídos dentro do cômodo e algo, durante a madrugada, parece atraí-lo. Em uma dessas ocasiões, em que ele fica parado com a mão na maçaneta e pronto para ver o que seja lá que o antigo proprietário esconde, mas flagrado por Yoo, que o chama para uma caminhada. A noite é chuvosa. Eles pegam seus guarda-chuvas e saem, até que o pai liga para o irmão e pede que ele retorne. Na volta, uma van preta e com homens desconhecidos lutam com Yoo e o colocam dentro do carro e somem. Depois de 19 dias desaparecido, ele retorna para casa sem se lembrar de nada.

Jin percebe que o comportamento de seu irmão está estranho. Ele sai misteriosamente de madrugada e manca com a perna direita. Antes mancava com a esquerda. Jin o confronta algumas vezes, mas sempre recebe a mesma resposta: ele está vendo coisas ou sonhando. Yoo faz Jin duvidar do que ele acredita ter visto em uma espécie de “gaslighting”.

Conforme o mistério se desenrola, e cada vez mais emaranhado, intrigante e profundo, o espectador é surpreendido por novas reviravoltas. Sem dúvidas, há muita sofisticação e criatividade na construção desta história, que mistura suspense policial e, inesperadamente, o sobrenatural.

O enredo tapeia o público por diversas vezes e nos leva por lugares inimagináveis, nos deixando cada vez mais envolvidos e hipnotizados pelas suas sequências de eventos. Ele ainda provoca uma confusão moral, nos fazendo questionar e mudar de opinião por diversas vezes sobre quem são os mocinhos e os vilões desta história. “Rastros de um Sequestro” é uma pérola do suspense coreano que merece ser assistido.

Filme: Rastros de um Sequestro

Direção: Hang-jun Jang

Ano: 2017

Gênero: Policial/Mistério/Suspense

Nota: 9/10