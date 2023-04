Desligue o cérebro e faça sua mente voar: filme levinho na Netflix vai melhorar o seu dia

O amor sempre acontece de formas inesperadas. Na produção polonesa “Tudo Pela Noiva”, uma direção de Tomasz Konecki e roteiro de Andrzej Golda e Martyna Skibinska, temos um casamento desastrado que está prestes a ser destruído pelo… bem, amor. É isso mesmo que você leu. No enredo, Tomek (Mateusz Kosciukiewicz) é um publicitário bem-sucedido, que perde tudo da noite para o dia após não fechar um contrato com um cliente importante. Sem seu emprego, seu carro de luxo e seu apartamento, ele se vê obrigado a recorrer ao irmão por um sofá para dormir.

O irmão é Janek (Rafal Zawierucha), seu verdadeiro oposto. Enquanto Tomek é um sedutor, cujo passatempo preferido é partir o coração de jovens apaixonadas, Janek é um cientista da computação, sensível e tímido, que está apaixonado pela florista Klara (Agnieszka Wiedlocha). Tomek se propõe a ajudar o irmão a conquistar sua musa, desde que ele o ajude a encontrar uma garota com quem ele cruzou casualmente na rua, mas não sabe nada sobre ela.

Acontece que os dois descobrem que a bela desconhecida é Ola (Zofia Domalik), que está prestes a se casar com o filho (Kamil Szeptycki) do ministro da Justiça (Marcin Perchuc). O casamento será grandioso, em um castelo medieval e com uma lista de mais de mil convidados importantes, entre eles, o presidente polonês, celebridades e tubarões do mundo dos negócios. Um majestoso espetáculo de fogos de artifício está sendo planejado. Tomek conhece a mãe do noivo (Edyta Olszówka) propositalmente e a convence de ser o cinegrafista do evento. Enquanto produz vídeos com os bastidores da cerimônia, Tomek dá início a um jogo de sedução, em que pretende conquistar Ola e fazê-la desistir de se casar.

O roteiro é previsível e confortável, porque sabemos o que vai acontecer. Tomek, claro, enquanto brinca de seduzir Ola, se apaixona de verdade pela moça. O que ele não contava era que o pai dela fosse um poderoso mafioso, que quer a todo custo que o casamento aconteça. Tomek e Janek chegam a ser sequestrados pelo pai de Ola para que não atrapalhem seus planos.

“Tudo Pela Noiva” é uma comédia despretensiosa e leve, para aqueles dias em que você não quer pensar e nem se preocupar com muitas coisas. É um bom passatempo para deixar a mente desocupada e feliz. Além disso, traz atuações carismáticas e revigorantes de rostos que não estamos acostumados a ver nas telas, como Kosciukiewicz e Zawierucha.

O longa-metragem faz parte um pool de produções originais anunciadas pela Netflix para a Polônia. São pelo menos 9 títulos que devem chegar em 2023 e que incluem séries, adaptações de romances, dramas adolescentes, ação e comédias. Entre eles, estão “Amor nos Tempos de Polarização”, “Amor² Outra Vez” e “Freestyle”.

O cinema no país, embora tenha surgido cedo, nos primeiros anos das tecnologias de filmagens, por volta de 1902, demorou para ter obras de peso. Durante muito tempo, a indústria era alimentada com produções de baixo orçamento e pouca expressão. Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, já que a ocupação nazista deixou o país culturalmente devastado.

Apesar disso, a Polônia enviou para o mundo importantes representantes da Sétima Arte, como Roman Polanski e Andrzej Wajda e Krzysztof Kieślowski. Nas últimas décadas, produções do país ganharam maior visibilidade e importância no circuito europeu. Recentemente, com a impulsão dos streamings, a Polônia tem tido, finalmente, oportunidade de crescer e se destacar no mundo.

Filme: Tudo Pela Noiva

Direção: Tomasz Konecki

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 6/10