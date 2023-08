7 vinhos premiados que podem ser encontrados até por 80 reais

Para muitos, o prazer de degustar um bom vinho é uma experiência quase transcendental. No entanto, a percepção geral é que para acessar um vinho de alta qualidade, é preciso desembolsar uma quantia considerável de dinheiro. Contrapondo essa noção, a Revista Bula empreendeu uma jornada de descoberta, mergulhando no vasto universo vinícola para trazer aos seus leitores uma seleção primorosa. Esta seleção não é apenas composta por vinhos que receberam aplausos e críticas positivas, com classificações superiores a 4 estrelas, mas também por aqueles que oferecem um excelente custo-benefício, não ultrapassando os R$ 80,00. A lista é uma prova viva de que é possível desfrutar de vinhos de alto padrão sem estourar o orçamento.

Originários de algumas das regiões vinícolas mais celebradas do mundo — Portugal, Chile, Itália e Argentina — estes vinhos foram cuidadosamente escolhidos para agradar uma variedade de paladares. Desde o entusiasta novato até o conhecedor mais experiente, há algo para todos. O mais impressionante é a facilidade com que esses vinhos podem ser adquiridos, seja por meio de plataformas online, em estantes de supermercados ou nas mais sofisticadas lojas especializadas. Seja você um amante do robusto primitivo da Puglia, do fresco Sauvignon Blanc do Vale de Casablanca ou ainda intrigado pelo rosé português que conquistou o título de um dos melhores do mundo, esta seleção promete elevar sua experiência enológica sem comprometer seu bolso. Prepare-se para uma viagem saborosa através de terras e uvas, celebrando a arte da vinificação.

Finca Las Moras Barrel Select Reserva Tempranillo Este vinho se destaca por sua profunda cor rubi e passou oito preciosos meses maturando em barricas francesas e americanas. Ao cheirá-lo, um bouquet de frutas vermelhas maduras, especiarias adocicadas, toques de chocolate e uma leve nuance tostada se revelam. Em paladar, ele impressiona com sua amplitude, um frescor cativante e taninos suavemente acetinados. O final é longo e aveludado, perfeito para acompanhar pratos como costeletas de cordeiro ou carnes de caça.

La Casada Primitivo Este vinho italiano apresenta uma cor vermelho rubi profunda, com uma complexidade notável. O aroma é uma mistura sedutora de ameixa, cereja e nuances de tabaco, complementado por um toque sutilmente picante. Seu paladar é robusto, macio e enriquecido com taninos de alta qualidade. Notas de cacau, café e baunilha se fazem presentes, tornando-o um parceiro ideal para carnes vermelhas, massas saborosas e aves.

Portada Winemaker’s Selection Rosé Com uma delicada coloração rosa e ligeiros tons de ameixa, este vinho é um verdadeiro deleite olfativo. Aromas de maçã e frutas vermelhas maduras preenchem o nariz, enquanto no paladar, revela-se saboroso, refrescante e suave. Foi laureado como o melhor Rosé de Portugal, harmonizando perfeitamente com saladas frescas, sushi e pratos da culinária vegetariana e mexicana.

Casas Patronales Gran Reserva Cabernet Sauvignon Este vinho exala um rubi intenso, repleto de aromas de frutas negras e vermelhas maduras, como ameixas. O sabor é frutado, destacando-se por suas notas de cereja, ameixa e um sutil toque de baunilha. Os taninos são elegantes, acompanhados de uma boa acidez, tornando-o perfeito para carnes de caça e massas ricas.

Valle de Viejos Viñedos VIN50 Cabernet Sauvignon Ostentando uma bela coloração rubi complementada por reflexos granada, este vinho desvenda aromas de frutas vermelhas e uma nuance herbácea sutil, acompanhada de um toque discreto de baunilha. No paladar, revela bom volume, taninos marcantes e acidez equilibrada. Harmoniza especialmente com pizzas picantes, queijos maturados e uma suculenta lasanha à bolonhesa.

Casas del Bosque Sauvignon Blanc Reserva Com uma cor amarelo palha vibrante, este vinho se destaca por sua clareza e brilho. No paladar, as frutas cítricas, principalmente a lima, dominam, sendo complementadas por uma estrutura mineral e acidez refrescante. Este Sauvignon Blanc é puro caráter, revelando notas intensas de goiaba, maracujá e delicadas nuances defumadas, com um toque inusitado de sal marinho. É uma escolha perfeita para pratos à base de crustáceos, frango grelhado ou um saboroso risoto de frutos do mar.