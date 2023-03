O melhor filme de ação da Netflix: você ficará paralisado enquanto seus olhos queimam

Todos sabemos que nenhuma missão é impossível para Ethan Hunt e em “Missão: Impossível — Nação Secreta”, Tom Cruise prova que para ele também não. Logo nos primeiros minutos do filme, testemunhamos o ator na asa de um avião suspenso a 5 mil pés de altura. Por mais incrível que isso pareça, não teve uso de dublês ou efeitos especiais na cena. Cruise quis desafiar a si próprio e superar a façanha de ter escalado o Burj Khalifa em “Missão: Impossível — Protocolo Fantasma”, de 2011.

A título de curiosidade, o Burj Khalifa é o arranha-céu mais alto do mundo. Cruise, que é persistente e corajoso, é quem se propõe a realizar as aventuras perigosas durante as filmagens. Em “Nação Secreta”, a tripulação do avião se opôs à façanha devido os riscos. O diretor, Christopher McQuarrie, também estava bastante preocupado. Mesmo assim, Cruise, que teve de usar lentes de contato especiais para proteger os olhos dos fortes ventos e de partículas no ar, gravou oito tomadas da cena, que ficou incrível.

No longa-metragem, lançado em 2015, Hunt e seu parceiro, Benji (Simon Pegg), devem desmantelar o Sindicato, uma associação com objetivo de acabar com o Fundo Monetário Mundial das Nações Unidas. O grupo criminoso tem provocado, propositalmente, acidentes e atentados contra líderes mundiais.

O interessante é que o Sindicato já havia sido citado anteriormente em “Missão: Impossível”, de 1996, o primeiro filme da saga. Também em “Missão: Impossível — Protocolo Fantasma”, de 2011, e na série de televisão homônima que foi ao ar em 1966. Ou seja, eles já faziam parte do universo de Ethan Hunt. É bom saber que existe um comprometimento da franquia em fazer com que as pontas soltas ao longo dos episódios acabem se amarrando aos poucos, fazendo as histórias terem sentido.

Os filmes de “Missão: Impossível” são tão importantes para a indústria, e lucrativos, especialmente por suas imagens surreais de perseguições, invasões, corridas de carro e outras façanhas arriscadas, que as cenas de ação já são pré-estabelecidas antes do roteiro. Na verdade, os enredos são escritos em torno dessas cenas. Mesmo assim, isso não quer dizer que eles sejam pobres ou simples demais. Pelo contrário, a gente pode perceber sempre como há uma complexidade nas histórias, infinitos personagens e riquezas de detalhes. Embora as cenas de ação sejam a cereja do bolo, a massa e o recheio também são caprichosamente trabalhados.

É interessante observar também que os aparatos tecnológicos usados por Hunt só se aperfeiçoam a cada filme. Cada vez mais aparecem gadgets para ajudá-lo em suas missões. Com tanto preciosismo técnico e também do protagonista em entregar um entretenimento da melhor qualidade, é inquestionável os motivos do sucesso da franquia e as bilheterias surpreendentes. Ainda, pode-se dizer que o elenco de “Nação Secreta” é estelar e conta com Ving Rhames, que junto com Tom Cruise foi o único que estrelou todos os filmes da franquia. Também Rebeca Ferguson, Jeremy Renner, Sean Harris, Tom Hollander, Simon McBurney e Alec Baldwin.

Filme: Missão: Impossível — Nação Secreta

Direção: Christopher McQuarrie

Ano: 2015

Gênero: Ação

Nota: 9/10