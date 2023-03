Nova comédia na Netflix vai te obrigar a desligar o cérebro

Em “O Último Homem da Face da Terra”, de Juan Camilo Pinzón, a narrativa brinca com a máxima de que as aparências enganam. No enredo, Liliana (Laura Acuña) é uma executiva bonita e elegante, que inspira charme e sedução por onde passa. No escritório, ela captura o olhar de todos. Mas, no fundo, ela é, como a maioria das pessoas, preocupada com as aparências. Embora tenha todos os olhares pelos corredores da empresa, é o de seu chefe, Camilo (Rodrigo Candamill), que ela deseja atrair. No entanto, acaba sempre perseguida pelo inconveniente, vulgar e alcoólatra Roberto Picuinha (Jhon Álex Toro).

Na festa de Natal da firma, Liliana faz um desejo: que Camilo se apaixone por ela. Mas durante toda a noite ela é importunada por Picuinha, que insiste para que ela fique com ele. Enquanto tenta se esquivar do colega, pronuncia a frase: “Eu só ficaria com você se fosse o último homem na face da Terra”. Assim, como um passe de mágica, quando a noite se transforma em dia, todo mundo desaparece.

Para o azar ou sorte de Liliana, há outra pessoa no mundo, além dela própria, para lhe fazer companhia: Picuinha. Ele aparece na porta de sua casa, se instala ali, mesmo que não tenha sido convidado, e transforma o lugar em uma zona, como costumava ser sua antiga residência. O filme não se esforça em tentar transformar o personagem em alguém carismático e agradável. Picuinha não toma banho, diz coisas desagradáveis e se comporta como um homem das cavernas. Conforme os dias passam, a solidão e a convivência fazem Liliana e Picuinha lidarem com suas diferenças.

Um dia, eles ficam bêbados e acabam fazendo sexo. Quando acorda no dia seguinte, ela sente repulsa e o expulsa de casa. Mas logo que se sente solitária novamente, o permite voltar e os dois passam a viver como um casal. Picuinha continua com sua personalidade desagradável, mas Liliana faz concessões. Suporta, tolera e é maleável. Permite moldar sua vida em torno de seu novo e improvável amor. Então, uma terceira remanescente do fim do mundo surge em cena. Martha (Jeka Garces), assistente de Liliana, também toca a campainha do sobrado da chefe e se sente confortável o bastante para não ir mais embora. Quando descobre que Liliana está dormindo com o homem que não tolerava, Martha fica incrédula. A protagonista pede para que a assistente o dê uma chance, mas algo ainda mais inesperado acontece: Picuinha e Martha começam a ter um caso pelas costas de Liliana.

A protagonista, que à princípio parecia uma mulher antipática, superficial e arrogante, mostra ao longo da história que é a personagem mais agradável de todo o filme de Pinzón. Mesmo traída pelo amante e pela assistente, ela é gentil o bastante para apenas pedir que eles se retirem de sua casa, o que eles acabam não fazendo. Logo, aparece o quarto sobrevivente do suposto Apocalipse, Camilo. Ele e Liliana desenvolvem rapidamente um romance, mas o galã não é tudo que ela imaginava. Além de irritantemente metrossexual e fútil, ele não é bom de cama e tem uns pensamentos um tanto quanto retrógrados. Presa com esse grupo insano de pessoas, Liliana é uma verdadeira heroína por não enlouquecer junto com eles.

Conforme as personalidades das pessoas vão se revelando para a protagonista, percebemos que é ela quem na verdade não é como pensávamos no começo do filme. Ela se mostra muito mais leal às amizades, paciente e doce que aquela personagem apresentada nas primeiras cenas. Criticada nas redes sociais por sua primeira atuação, a modelo e apresentadora Laura Acuña, que interpreta Liliana, é o que há de melhor neste filme. Sua performance, sem sombra de dúvidas, foi dedicada o suficiente para dar vida a este papel e ela é a alma e o charme da produção. É quem nos mantém presos até o fim da história.

Para o espectador, o que fica claro não é que Picuinha é uma pessoa melhor que sua aparência. Pelo contrário, ele é pior. De novo, é Liliana quem torna tudo mais leve. Um filme de humor ácido para quem gosta do politicamente incorreto, “O Último Homem da Face da Terra” é para quem acha que vale tudo pelo humor.

Filme: O Último Homem da Face da Terra

Direção: Juan Camilo Pinzón

Ano: 2022

Gênero: Comédia

Nota: 5/10