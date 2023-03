A história de amor da Netflix para desligar o cérebro, esquecer os problemas e apenas relaxar

A beleza do cinema é como ele pode retratar a mais completa fantasia improvável, mas também pode contar histórias que se parecem muito com a realidade de muitas pessoas. “Esta Noite, Você Dorme Comigo” é um filme de 2023, dirigido por Robert Wichrowski, que conta a história do fim de um casamento. Pode ser doloroso para algumas pessoas, olhar para a tela e revisitar eventos que talvez tenham ocorrido de maneira semelhante em seu passado. Imagino que alguns possam se identificar com um dos três personagens que compõem o triângulo amoroso da trama.

Nina (Roma Gasiorowska) é uma jornalista que trabalha em uma empresa de relações públicas e leva uma vida aparentemente tranquila e comum. Bem-sucedida, ela é a chefe de seu departamento e está casada com Maciek (Wojciech Zielinski), um marido leal e carinhoso, que também está explorando seu sucesso profissional. A jornada diária de ambos é pesada e parece afastá-los emocionalmente. O fato de terem duas filhas crianças, também esfria a rotina, já que Nina e Maciek não conseguem ter tempo a sós. Mesmo assim, o casamento parece caminhar sem grandes percalços. Com Nina tendo que se sobrecarregar um pouco mais, às vezes, para que o marido persiga seus sonhos. Nada de muito diferente da realidade, não é mesmo?

E é neste momento em que a mulher se vê em desvantagem no casamento, que as insatisfações podem surgir. Alguns problemas o são fortes o suficiente para minar o relacionamento, mas conforme se acumulam e ganham algum incentivo a mais, que no caso do filme foi a chegada de Janek (Maciej Musial), podem sim apodrecer uma relação duradoura.

Janek é um ex-namorado de Nina, que é contratado como estagiário na empresa em que ela trabalha. Para a surpresa de ambos, ele é encaminhado para o departamento dela. Conforme flashbacks do passado nos conta como eles se conheceram, como se amavam e o fim de seu romance há uma década atrás, antes de Maciek, eles se aproximam e sentem os sentimentos do passado reaflorarem. Quando Maciek faz uma viagem para a Islândia, claro, sem saber sobre Janek, ele inadvertidamente dá espaço para que outra pessoa ocupe seu lugar.

“Esta Noite, Você Dorme Comigo” é sobre como casamentos são frágeis. A relação entre Nina e Maciek parecia bem sólida e estruturada, mas nos pequenos gestos e descuidos do cotidiano, amornou-se aquilo que poderia ter se fortalecido, que é a cumplicidade, a valorização do próximo e o equilíbrio. Com Maciek priorizando seus desejos e objetivos, sobrecarregando Nina do trabalho doméstico e familiar, além do cargo de chefia que ela já exercia na agência, desgastou a relação e a fez correr direto para os braços do ex-namorado, mais jovem e mais apaixonado.

Mas quando o marido descobre do caso, eventos inesperados ocorrem no filme e colocam sob prova de resistência o romance entre Nina e Janek. O longa-metragem de Wichrowski pode ser visto como um desserviço à moralidade, ao conservadorismo e ao “sagrado” matrimônio, porque, sim, mostra como a esposa se rebelou contra a pressão e ao desmazelo do marido em tentar manter viva a paixão e a admiração entre eles. O enredo faz muito sentido e pode ser muito útil para se discutir o patriarcado, as relações e a idealização materna. Seu problema, talvez, seja não explorar mais a fundo as emoções que conduzem cada um dos personagens e as atuações, que são um pouco insípidas.

Um filme para se pensar também sobre o outro lado da infidelidade. Talvez não seja algo tão premeditado e egoísta como a maioria das pessoas classificam. Toda história tem lados e é preciso desapegar de ideias pré-concebidas para compreender todos eles.

Filme: Esta Noite, Você Dorme Comigo

Direção: Robert Wichrowski

Ano: 2023

Gênero: Drama/Romance

Nota: 6/10