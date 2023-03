Filme delicioso na Netflix é um spa para a alma e um acalanto para o coração

Quanto mais velhos ficamos, mais estabelecemos limites do que é apropriado ou não. É como se fôssemos livres enquanto crianças e, ao envelhecer, nos limitássemos. Nos tornássemos prisioneiros das convenções sociais e dos bons costumes. Até reiniciar algo, dar uma nova chance, conhecer algo novo parece ridículo. É como se fôssemos perdendo o direito de errar, de tentar mais uma vez, de ser feliz.

A humanidade caminha para alguns avanços e retrocessos. Pelo menos, o etarismo passou a ser uma discussão que segue para o caminho da libertação dos tabus. Cada vez mais nos sentimos mais seguros para tomar decisões que priorizam nossa saúde mental, corpo e felicidade e deixamos de colocar as opiniões dos outros em um pedestal.

No filme turco “Em Uma Ilha Bem Distante”, de Vanessa Jopp, com roteiro de Jane Ainscough e baseado na história de Alex Kendall, sentimos a brisa suave da libertação das amarras sociais, dos tabus sobre sexualidade e casamento, do etarismo e tudo mais. Com fotografias panorâmicas e iluminadas do cenário idílico e natural, somos conduzidos pela história de Zey (Naomi Krauss), uma mãe de família de 49 anos, que acaba de perder a mãe.

Ela é casada com Ilyas (Adnan Maral), com quem tem uma filha rebelde que está saindo da adolescência para a vida adulta, Fia (Bahar Balci). A família mora em um minúsculo apartamento na Turquia, com o pai de Zey. Quando a mãe da protagonista morre, ela recebe a notícia que recebeu uma casa de herança, localizada na Croácia.

Durante o funeral, o marido de Zey, que tinha prometido fazer o discurso de despedida da sogra, esquece de comparecer, porque estava ocupado demais no restaurante no qual é dono. Revoltada com a falta de consideração do marido, que parece interessado romanticamente na sua nova chef de cozinha, ela decide atravessar a costa até a casa deixada por sua mãe. Depois de uma longa e cansativa viagem, Zey chega de madrugada e se joga na cama do imóvel, onde apaga de tanta exaustão, acreditando que o local está desocupado. Quando acorda, na manhã seguinte, se depara com um homem enorme e desconhecido, chamado Josip (Goran Bogdan), deitado ao seu lado.

Ele, então, explica os termos nos quais negociou a casa com a mãe de Zey uma década atrás. O imóvel foi vendido, porque a família de Josip passava por dificuldades financeiras. A mãe de Zey havia permitido que ele continuasse morando lá até que a filha fosse reivindicar o imóvel. No entanto, a parte externa da casa não fazia parte do contrato. Ou seja, Zey tem direito à construção, mas Josip pode ficar acampado do lado de fora, se quiser, já que o terreno continua sendo seu.

Durante alguns dias, eles são obrigados a conviverem, porque o homem dorme em uma barraca do lado de fora da casa, que fica no topo de uma encosta paradisíaca com vista para o mar. Com uma atmosfera mediterrânea, a casa é cercada de uma charmosa área rural e um belo jardim. Zey tem intenções de modernizar o lugar e transformá-lo em Airbnb, mas após descobrir que sua casa é interessante o bastante no mercado para valer uma fortuna, ela também considera vendê-la. Enquanto isso, Josip, que é apaixonado no lugar e em tudo que ele representa historicamente para sua família, tenta sabotar os planos de Zey de todas as formas.

Quando depois de alguns dias, Zey fala novamente com seu marido, descobre que ele está saindo com a nova chef do restaurante. Então ela decide deixar tudo para trás e permanecer na casa. Enquanto isso, seu relacionamento desastrado e caótico com Josip começa a se desenvolver em romance.

Há algo de “Mamma Mia!” e “Sob o Sol de Toscana” que tornam a história de “Em Um Lugar Bem Distante” muito leve e revigorante. São as paisagens belíssimas, a trilha sonora animada e conhecida do público, as atuações delicadas, sinceras e hilárias de Krauss e Bogdan, o ar fresco que parece rodear a casa singela e ao mesmo tempo espetacular, e a sensação de recomeço que paira sobre a protagonista. Tudo isso traz um sentimento de paz e bem-estar.

O filme é um lugar confortável para descansar a cabeça e esquecer dos problemas da vida. Não consigo enxergar defeitos nesta obra que mais parece um spa para o espírito, onde o espectador pode se aconchegar e respirar tranquilamente. Zey se torna t feliz e autoconfiante agora que conquista sua liberdade após anos sendo apenas uma mãe e dona de casa, que isso atrai todos os homens ao seu redor, inclusive o ex-marido. Mas agora ela tem uma nova chance de recomeçar sua vida e de ser quem é de verdade. Um filme nos inspirar a todos e nos permitir pensar em nós mesmos, “Em Uma Ilha Bem Distante” é um acalanto para o coração.

Filme: Em Uma Ilha Bem Distante

Direção: Vanessa Jopp

Ano: 2023

Gênero: Romance/Comédia/Drama

Nota: 9/10