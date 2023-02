6 filmes na Netflix para acalmar a alma e deixar o espírito mais leve no feriado de carnaval

As previsões mais pessimistas para 2023 foram superadas. Mas mesmo diante das incertezas e falta de esperança, é possível tentar buscar algum alívio nos pequenos prazeres do cotidiano, como assistir a um bom filme, que nos ajude a acalmar a alma e deixar nosso espírito um pouco mais leve. Para facilitar de nossos leitores, a Revista Bula reuniu em uma lista seis indicações de filmes edificantes, lançados nos últimos anos, e que estão disponíveis no catálogo da Netflix. Entre os selecionados, destacam-se “Milagre Azul” (2021), de Julio Quintana; “Paddleton” (2019), de Alexandre Lehmann; e “Mais Uma Chance” (2018), de Tamara Jenkins. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Milagre Azul (2021), Julio Quintana Carlos Rodriguez / Netflix Baseado em uma história real, “Milagre Azul” conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. O dono do abrigo, Omar, se inscreve em um campeonato de pesca para tentar impedir que o governo feche o local. Na companhia do capitão do barco, Wade, e três crianças, o tutor sai em uma aventura em alto mar, com poucas chances de sucesso, para salvar o futuro da Casa Hogar.

Paddleton (2019), de Alexandre Lehmann Patrick Wymore / Netflix Sozinhos, sem quaisquer vínculos familiares e com alguns problemas sociais, os vizinhos Andy e Mike foram feitos um para o outro. Eles não sabem ao certo o que é a felicidade, mas felicidade para eles é comer pizza congelada todos os dias, assistir a filmes antigos de kung-fu, tentar decifrar enigmas bestas e, claro, praticar paddleton, um jogo inventado pelos dois. A vida nada empolgante desses amigos segue um curso monótono, mas perene na comédia dramática de Alexandre Lehmann, até que Mike é diagnosticado com câncer no estômago e sente que não vai viver muito mais. A fim de preservar sua qualidade de vida e o pouco que lhe resta de sanidade mental, Mike toma uma decisão: prefere morrer o mais breve possível, enquanto ainda tem saúde, por meio do suicídio assistido, legalizado em alguns estados americanos.

Mais Uma Chance (2018), de Tamara Jenkins Jojo Whilden / Netflix Sonhos podem se tornar obsessões, que por seu turno podem virar um grande problema. O casal Rachel e Richard enfrenta um momento delicado, precisamente por não saber que existem limites que devem ser respeitados mesmo quando se trata de alcançar o propósito mais nobre de suas vidas. Interpretados por Kathryn Hahn e Paul Giamatti, os protagonistas de “Mais Uma Chance” só pensam em como será poder ter, afinal, a sensação de serem pais, algo por que vêm batalhando há muito tempo. E tempo é um dos fatores que joga contra eles. Na dramédia dirigida por Tamara Jenkins em 2018, Rachel e Richard já passaram dos quarenta — ela tem 41 anos; ele, 47 —, mas seguem firmes quanto a realizar a aspiração maior que os une, ter um filho. O tempo de que não dispõem mais é, sim, um grande adversário, mas na verdade há outras evidências atirando-lhes na cara o quão exaustiva pode ser essa jornada. Rachel já não é mais fértil e Richard tem um único testículo e ele está bloqueado, ou seja, é capaz de produzir esperma, mas não espermatozoides. Em outras palavras, o sonho está se rendendo à força de uma realidade cruel.

Nossas Noites (2017), Ritesh Batra Kerry Brown / Netflix Uma viúva solitária e insone decide convidar o vizinho, também viúvo e também insone, para dormir em sua casa. A proposta inusitada, que almeja dar aos dois a chance de uma noite de repouso, deixa o professor aposentado atônito a princípio, mas à medida que eles seguem com a empreitada, esses dois veteranos das dores da alma percebem que começa a florescer uma bela amizade. “Nossas Noites” certamente foi feito sob medida para Robert Redford e Jane Fonda, dois dos maiores expoentes da era de ouro do cinema. Os dois estrelaram dezenas de clássicos, foram premiados com alguns Oscars, contracenaram três vezes e arrebataram público e crítica, trabalhando ora separados, ora juntos, mas sempre apresentando um desempenho admirável.

Mucize (2015), Mahsun Kirmizigül Divulgação / Boyut Film O filme conta a história real de Aziz. Ambientado na Turquia, na década de 1960, o professor Mahir Ögretmen é transferido para o interior e, chegando lá, descobre que a escola ainda não foi construída. Ao se deparar com a ansiedade das crianças e o desejo de estudar, ele decide ficar e construir a escola com seu próprio dinheiro. Entre os alunos acolhidos pelo professor está Aziz, um menino deficiente que se comunica por meio de desenhos.

A Teoria de Tudo (2014), James Marsh Divulgação / Universal O filme conta a história de Stephen Hawking, astrofísico britânico que fez descobertas relevantes para a ciência. Aos 21 anos, ele se apaixona por Jane Wilde, uma estudante de Cambridge, mas logo é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença motora degenerativa. Jane decide continuar ao lado do namorado e os dois se casam. Contrariando os diagnósticos médicos, Hawking tem três filhos com Jane e persiste em seu trabalho intelectual, tornando-se um dos cientistas mais aclamados do mundo.

Bônus

Bônus