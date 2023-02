5 filmes de romance na Netflix que te farão suspirar enquanto durar o carnaval

Persuasão (2022), Carrie Cracknell

Nick Wall / Netflix

Vivendo com sua família esnobe à beira da falência, Anne Elliot é uma mulher fora do padrão com estilo moderno. Quando Fredrick Wentworth, o homem impetuoso que um dia ela afastou, reaparece em sua vida, Anne precisa escolher entre abandonar o passado e ouvir o coração quando se trata de uma nova chance. Uma adaptação do romance de Jane Austen.