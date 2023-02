5 filmes da Netflix, em 2023, que deixarão seu feriado de carnaval magnífico

Na Netflix você encontra absolutamente todo tipo de filme. De produções independentes cults preciosíssimas a filmes bem ruins que custaram caro e que estampam na tela a realeza de Hollywood. É difícil saber o que a gente vai pegar quando clica em algo que acabou de chegar no catálogo. E a gente sabe que público está sempre curioso e ávido por novidade. Para te ajudar a escolher uma produção nova e que realmente vale a pena, a Revista Bula trouxe uma lista para deixar seu feriado de carnaval no astral certo. Destaques para o árabe “Cartas na Manga” (2023) de Fahad Alammari; o espanhol “Infiesto” (2023) de Patxi Amezcua; e o mexicano “Os Reis do Mundo” (2023), de Laura Mora. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Cartas na Manga (2023) Fahad Alammari Divulgação / Netflix O filme é uma antologia que apresenta quatro histórias da Arábia Saudita moderna, de personagens de diferentes classes sociais, bem como diferentes lados da linha da moralidade, incluindo ladrões de pneus que invadem um casamento e um homem que faz de tudo para esconder o segredo de uma pessoa morta.

Destemida (2023) Sarah Spillane Julian Panetta / Netflix Quando a jovem navegadora Jessica Watson decidiu se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha, sem paradas e sem auxílio ao redor do mundo, muitos esperavam que ela falhasse. Com a ajuda de seu instrutor e mentor Ben Bryant e de seus pais, Jessica decide realizar o que muitos acreditavam ser impossível, navegando por algumas das áreas mais perigosas dos oceanos nos 210 dias que passou no mar.

Infiesto (2023) Patxi Amezcua Divulgação / Netflix Em março de 2020, no primeiro dia de estado de alerta nas Astúrias, dois detetives são chamados a uma cidadezinha mineradora para investigar o caso do reaparecimento de uma jovem dada como morta. Com o mundo entrando em colapso e tragédias pessoais acontecendo por toda parte, a dupla percebe que o coronavírus talvez não seja o único inimigo a se combater.

Na Palma da Mão (2023) Tae-joon Kim Divulgação / Netflix Voltando para casa, Na-mi perde seu smartphone com todos os seus dados. Jun-yeong encontra o aparelho, mas instala um spyware antes de devolvê-lo à dona. Com o programa, ele começa a seguir os passos da garota e aprender tudo sobre ela, como os locais que frequenta, hobbies, preferências, trabalho, finanças e redes sociais, e se aproxima sem revelar sua verdadeira identidade. Na-mi fica aliviada ao reaver seu telefone, mas sua felicidade dura pouco: logo, uma reviravolta macabra a faz perder o controle de sua vida.