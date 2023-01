Os 9 filmes da Netflix indicados ao Oscar 2023

A Netflix, desde que começou a produzir filmes, tem os olhos fixos na maior premiação da indústria cinematográfica mundial. O caminho tem sido cheio de altos e baixos, com tentativas de boicotes contra os streamings. Mesmo com os percalços, a indústria reconheceu o inevitável: eles chegaram para ficar e para transformar o mercado do entretenimento. Já são quase 100 anos de Oscar, uma premiação que cresceu muito e transformou sua estatueta no item mais cobiçado das estantes de artistas da cinematografia. Não é de se impressionar que a cada ano a Netflix invista cada vez mais em grandes produções de diretores renomados com objetivo de ganhar esse reconhecimento na cerimônia. Em 2023, conseguiu, com louvor, emplacar 9 filmes originais nas categorias, nas quais “Nada de Novo no Front” recebeu 9 indicações. Na disputa, estão “A Fera do Mar”, de 2022, de Chris Williams; “Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades”, de 2022, de Alejandro G. Iñárritu; e “Blonde”, de 2022, de Andrew Dominik. Todos eles estão disponíveis na Netflix e estão organizados de acordo com o a ordem alfabética. A lista não segue critério classificatório.

A Fera do Mar (2022), Chris Williams Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.



Indicado a melhor animação em longa-metragem

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (2022), Alejandro G. Iñárritu Rodrigo Jardon / Netflix O filme é uma experiência imersiva, de proporções épicas e com um visual simplesmente arrebatador. Dentro desse cenário é narrada a jornada íntima e extremamente comovente de Silverio, um mexicano que vive em Los Angeles e trabalha como jornalista e diretor de documentários. Depois de ganhar um importante prêmio internacional, Silverio sente que precisa voltar para seu país de origem — mas não se dá conta de que essa viagem o levará aos limites de uma crise existencial. Com suas memórias e medos atravessando toda a sua rotina, sua vida será tomada por um sentimento de desordem e arrebatamento. Com emoções à flor da pele e uma abundância de gargalhadas, Silverio se vê frente à frente com questões universais e ao mesmo tempo íntimas sobre temas como identidade, sucesso, a brevidade da vida, a história do México e os profundos laços que ele compartilha com sua esposa e filhos. O que Silverio precisa confrontar, então, é o que significa ser humano nos dias de hoje.



Indicado a melhor fotografia

Blonde (2022), Andrew Dominik Divulgação / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.



Indicado a melhor atriz

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), Rian Johnson John Wilson / Netflix Nesta nova aventura, o intrépido detetive Benoit Blanc aparece em uma luxuosa propriedade em uma ilha grega, mas como e por que ele está lá é apenas o primeiro de vários enigmas. Blanc logo encontra um grupo diversificado de amigos reunidos para o encontro anual organizado pelo bilionário Miles Bron. Entre os convidados estão a ex-sócia de Miles, Andi Brand; a atual governadora de Connecticut, Claire Debella; o cientista Lionel Toussaint; a estilista e ex-modelo Birdie Jay e sua leal assistente Peg, além do influenciador Duke Cody com a namorada Whiskey. Como em toda história de detetive que se preze, cada personagem esconde os próprios segredos, mentiras e motivações. Por isso, quando acontece uma morte, todos são suspeitos.



Indicado a melhor roteiro adaptado

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.



Indicado a melhor filme; melhor roteiro adaptado; melhor fotografia; melhor trilha sonora; melhor design de produção; melhor maquiagem; melhor som; melhores efeitos visuais; melhor filme internacional

Pinóquio (2022), Guillermo del Toro e Mark Gustafson Divulgação / Netflix O diretor vencedor do Oscar Guillermo del Toro juntou forças com Mark Gustafson, uma das lendas da animação em stop-motion, para recriar o conto clássico de Carlo Collodi sobre o famoso menino de madeira. Nesta fantástica obra-prima, Pinóquio embarca em uma aventura encantada que transcende mundos e revela o poder do amor.



Indicado a melhor animação em longa-metragem

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.



Indicado a melhor canção original

The Elephant Whisperers (2022), Kartiki Gonsalves Divulgação / Netflix Um casal do sul da Índia se dedica a cuidar de um bebê elefante órfão. Juntos, eles formam uma família como nenhuma outra e se ajudam em suas crises e desafios.



Indicado a melhor documentário em curta-metragem