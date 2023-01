Os 51 melhores filmes para assistir na Netflix em 2023

Certas Pessoas (2023) Kenya Barris

Parrish Lewis / Netflix

Dois jovens de famílias e culturas totalmente diferentes se apaixonam e precisam lidar com a maior provação do relacionamento: conhecer os pais. Kenya Barris castiga os costumes e traça um paralelo entre essas duas histórias de horror e vitória, superação e luta em “Certas Pessoas”. Ao passo que capta o zeitgeist, o espírito do tempo, e aprofunda-se nos temas de que se precisa falar com urgência ainda mais flagrante, o diretor consegue imprimir originalidade a assuntos espinhosos como intolerância racial, escravidão, Holocausto e racismo contornando o politicamente correto com a galhardia de que só o humor é capaz. Laureado com diversos prêmios da NAACP (Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor), entidade que representa e defende os interesses e a cultura dos negros nos Estados Unidos), Barris não parece se importar nada com a possível impressão que os poderosos tenham dele. Na festiva sequência de abertura, dois rappers entoam em off a batida em que dizem que Obama esconde seu sobrenome do meio, Hussein, como faziam os mafiosos do clã Gambino, um dos mais influentes do submundo da América, para driblar o FBI, e logo depois, como se não bastasse, associam o ex-presidente, o primeiro negro a chegar à Casa Branca — observado de perto por Kamala Harris —, a usuários de crack, por preferirem a mesma marca de cigarro. A cena se ilumina e vê-se que os dois desbocados são Jonah Hill e a comediante Sam Jay, um judeu de quase quarenta anos e meio acima do peso e sua amiga, negra e homossexual, que se dedicam a um podcast sobre cultura afro-americana.