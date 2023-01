Filme hipnotizante que acabou de estrear na Netflix é o mais visto da atualidade em 130 países

A obscureza e obsessão de Edgar Allan Poe em escrever sobre a morte e o macabro é algo que intriga muita gente. Por ser rodeado de mistérios e lendas, inclusive a estranheza de sua morte, que suscita várias teorias, Poe acabou virando tema e personagem de muitas histórias de outras pessoas, personagem em filmes e livros, objetos de estudo em academias e de admiração na cultura popular.

Em “O Pálido Olho Azul”, livro de Louis Bayard, transformado em filme por Scott Cooper, Christian Bale interpreta o protagonista Augustus Landor, um investigador particular contratado para descobrir o mistério por trás da morte de um cadete na Academia Militar de West Point. A história se passa no século 19, e ele conta com a ajuda do jovem cadete Edgar Allan Poe (Harry Melling), um poeta excêntrico, falador e brilhante, que tem teorias sobre o caso.

Mas a morte não é isolada. Não demora para que novos corpos apareçam dando munição para o enigma. O que também abastece a trama é a personalidade idiossincrática de Poe, que não apenas por ser uma pessoa incomum, mas também por sua aparência física, se torna alvo fácil de perseguição na Academia Militar. Ainda, a história nublada da vida de Landor, que guarda muitos segredos e dores.

Como não havia eletricidade na época, o diretor de fotografia Masanobu Takayanagi abusou do uso de velas, dos ambientes escuros e da luz difusa, além da névoa e das paisagens assustadoras da floresta seca no inverno para transmitir a atmosfera sombria do filme. As atuações de Christian Bale e Harry Melling são aterradoras e sugam completamente a alma do espectador para dentro de suas emoções, os levando a sentir a mesma angústia, raiva ou tensão. Apenas por suas interpretações, já vale cada segundo de tempo investido nesse longa-metragem.

O uso da câmera na mão do operador também é um artifício comum nesta produção e que permite transportar da maneira mais realista possível o público para dentro da história, o fazendo sentir ainda mais intensamente as sensações de seus personagens. Um filme imperdível para os leitores de Poe e um deleite para os apaixonados em mistério. “O Pálido Olho Azul” é um belo encontro do cinema gótico com a literatura romântica.

Título: O Pálido Olho Azul

Direção: Scott Cooper

Ano: 2023

Gênero: Suspense/Mistério

Nota: 9/10