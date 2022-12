Suspense hipnotizante da Netflix vai te fazer roer as unhas e te arrepiar até os ossos

Imagine que enquanto você vive em sua casa, um desconhecido se infiltrou lá dentro sem que você soubesse, se hospedou escondido em algum dos cômodos que você menos frequenta, desperta quando todos estão fora ou dormindo e usufrui das coisas que você compra. Ele ainda te observa no banho ou vendo televisão, escuta as conversas da família e come a comida da sua geladeira sem que você perceba que ele ou ela esteja por ali. Isso é bizarro e assustador e se chama “phrogging”, uma atividade ilegal real que ocorre nos Estados Unidos e acaba sendo utilizado em filmes como artifício criador de suspense. Normalmente, a pessoa que pratica fica por pouco tempo na residência para não ser percebido. O intuito é viver a emoção de se esconder na casa de outra pessoa ou por necessidade, por não ter condições de morar ou se alimentar. Nos filmes e séries, o phrogger acaba virando uma espécie de psicopata que persegue a família e provoca algumas tragédias, como em “Parasita” ou “Bem-Vindos à Vizinhança”.

Em “À Espreita do Mal”, do diretor Adam Randall e escrito por Devon Graye, o detetive Greg Harper (Jon Tenney) está investigando o desaparecimento de um menino, que se assemelha a um crime de anos atrás em que um serial killer deixava canivetes verdes nas cenas dos crimes. O menino continua desaparecido, mas um canivete verde foi encontrado nos bosques, perto de onde sua bicicleta estava. Enquanto investiga, sua família começa a vivenciar eventos misteriosos dentro de casa, como um jogo de talheres que desaparece da gaveta da cozinha, um vidraceiro que é deixado entrar por alguém quando não há moradores na casa, fotos que somem do porta-retrato, dentre outras coisas.

Independente do hospedeiro misterioso, a família de Greg já está em crise. Sua mulher, Jackie (Helen Hunt), o traiu recentemente e eles estão tentando reconstruir seu casamento. O filho adolescente, Connor (Judah Lewis), está rebelde e rancoroso por conta das crises entre os pais. Uma série de eventos estranhos e reviravoltas vão se revelando e tornando a história muito mais obscura e macabra do que realmente parece.

“À Espreita do Mal” demora para engatar e mostrar suas verdadeiras cores. O começo lento dá a sensação de ser mais um suspense sobrenatural clichê, mas conforme os minutos avançam, o enredo se mostra um thriller emocionante e surpreendente, que a todo momento vai trazer novas informações que vão construir a história e explicar os acontecimentos. É preciso ser paciente, porque do meio para o fim, quando tudo começa a desanuviar e ganhar ritmo, o filme se torna realmente interessante e fora do esperado. Uma produção que vai te deixar apreensivo e tenso e vai mexer com sua percepção do que é ou não real.

Filme: À Espreita do Mal

Direção: Adam Randall

Ano: 2019

Gênero: Suspense / Policial / Thriller

Nota: 9/10