Comédia francesa de 56 minutos acaba de chegar na Netflix e vai acalmar sua alma e melhorar o seu dia

O média-metragem “Feliz Ano Nosso” é uma divertida produção francesa, dirigida por Frank Bellocq, que aborda os encontros doces e inesperados da vida nas situações mais caóticas. Em quase todos os seus 56 minutos de duração, ele se passa dentro de uma cabine de elevador e tem apenas duas pessoas no elenco, Kev Adams e Camille Lellouche. Eles interpretam Gael e Hannah, dois desconhecidos que estão a caminho de suas respectivas festas de Reveillon, quando, ao entrar no elevador, ficam presos após um curto-circuito.

Gael e Hannah ficam aproximadamente três horas juntos e sozinhos, compartilhando fobias, traumas de infância, frustrações com seus relacionamentos amorosos e curiosidades sobre suas vidas. Gael engasga com um amendoim e é salvo por Hannah. Ele a promete sua vida, até que é novamente resgatado por ela ao ficar entalado na abertura entre as portas do elevador, que está na metade de um andar. Apesar de não terem nada incomum, eles acabam se conectando.

Hannah é uma mulher decidida, durona e sarcástica, enquanto Gael é um homem doce, inseguro, fracassado profissionalmente e com uma inteligência abaixo da média. Tudo poderia dar errado entre os dois, que são os completos opostos, mas durante o tempo que ficam presos juntos, compartilharam algumas de suas emoções mais profundas e dolorosas.

Nos momentos em que o filme sai de dentro do elevador, é para abrir as portas para a lembrança de alguma história do passado ou do presente que eles compartilham. Cenas em uma boate, quando Hannah conta quando foi traída pelo namorado e teve que fazer um barraco na frente de um monte de estranhos, ou no apartamento de Gael, onde mora com sua namorada advogada, Prune, que está frustrada com o companheiro sem futuro e que passa o dia inteiro jogando vídeogame com o melhor amigo.

As participações extras na produção são de figurantes que aparecem nessas memórias narradas e nas vozes que eles escutam por trás da porta do elevador. Vozes que revelam a traição de um casal vizinho, um barraco em uma festa, um sexo secreto na escada no prédio. Assim, Gael e Hannah se conectam também com outras pessoas. Verborrágico, singelo e engraçado, o filme mostra que os franceses são bons no cinema, mas melhores ainda na comédia.

“Feliz Ano Nosso” é uma produção rápida, levinha e gostosa de assistir, que traz o espectador para uma boa conversa entre amigos.

Filme: Feliz Ano Nosso

Direção: Frank Bellocq

Ano: 2022

Gênero: Comédia