Hardcore, excêntrico e selvagem, novo filme de ação da Netflix é um dos mais vistos do mundo na atualidade

O longo e explosivo “Os 4 Malfeitores”, do cineasta Timo Tjahjanto, traz uma ousada e extravagante trama de ação com cenas de extrema violência e lutas coreografadas que agradam os espectadores em busca do cinema que se propõe a realizar coisas irrealistas. Nas cenas iniciais, temos um garotinho, que é levado por uma freira até um orfanato, onde tudo é aparentemente normal. No entanto, o local é um cativeiro para crianças pobres, onde seus órgãos são arrancados e vendidos para pessoas ricas que precisam de transplante.

Topan (Abimana Aryasatya), Alpha (Lutesha), Jengo (Arie Kriting) e Pelor (Kristo Immanuel) já estão lá dentro disfarçados de funcionários para botar alguma ação para começar. Os quatro justiceiros assassinos vão provocar, em apenas alguns minutos, um estrago astronômico, onde cabeças serão moídas pela metade, sangue percorrerá os corredores como um vazamento de água e corpos ficarão esparramados por todo o labirinto industrial que dá lugar ao macabro tráfico de órgãos.

Os quatro vingadores impiedosos e implacáveis são liderados por Petrus (Budi Ros), um homem já idoso e experiente que decide que chegou seu momento de aposentar. Até mesmo porque sua própria filha é uma policial e o massacre no “orfanato” parou em todos os noticiários. A ação faz com que um grupo de matadores passem a perseguir os malfeitores e acabem por assassinar Petrus. Três anos depois, a filha dele, a policial Dina (Putri Marino), decide investigar a morte do pai e vai parar em uma cidade litorânea, onde encontra com Topan, Alpha, Jengo e Pelor. Inicialmente, sem saber quem são eles ou qual a relação deles com seu pai, Dina os enxerga como figuras excêntricas e que merecem pouca confiança. Até que ela passa a ser perseguida também pelos matadores e vai descobrindo, aos poucos, a associação de seu pai com o grupo até que, finalmente, se vê tão envolvida quanto ele com essas quatro pessoas completamente malucas.

“Os 4 Malfeitores” é uma mistura de comédia, drama e ação, que vai divertir os fãs do gênero do início ao fim, embora poderia ter sido mais compacto que suas duas horas e meia de filme. Ele encharca as cenas de sangue com seu estilo gore, que exagera propositalmente na violência, tornando-a inclusive uma atração e um elemento cômico na trama. Coreografias de Muay Thai bem elaboradas e rápidas como um timelapse ditam o ritmo de cenas cheias de adrenalina e emoção.

O filme entrega o espetáculo ideal para o público que gosta de produções da Indonésia e da Tailândia, especializadas em explorar a violência e a marginalidade como elementos para temperar a trama.

Filme: Os 4 Malfeitores

Direção: Timo Tjahjanto

Ano: 2022

Gênero: Ação / Comédia

Nota: 6/10