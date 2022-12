Leve e bobinho, novo filme da Netflix vai te fazer esquecer os problemas e preencher seu dia com boas risadas

Uma comédia romântica turca de Kivanç Baruönü, “Conselheira no Amor” gira em torno de duas mulheres encontrando seu caminho na vida. Azra (Bensu Soral) é uma jovem coach de sucesso. Seu trabalho em aconselhar e dar orientações de vida, de comportamento, estilo, vocação e assuntos gerais para outras jovens de sua idade, ou um pouco mais novas, faz com que ela seja muito popular em determinados círculos sociais, como a universidade onde Hande (Helin Kandemir) estuda. Ela é uma garota nerd, excêntrica e socialmente desajeitada, que não consegue conversar com garotos, especialmente com Utku (Rami Narin), o rapaz por quem está à fim. Após ouvir uma conversa no banheiro do campus sobre o trabalho de aconselhamento de Azra, Hande a persegue e a convence de orientá-la.

Conforme Azra consegue mudar a aparência de Hande aparência para que fique mais atraente, ela se sente mais confiante para se aproximar de Utku e seu grupo de amigos. O problema é que Hande é imatura e irresponsável e Utku é mau caráter. No caminho para descobrir que ele não é o que realmente precisa, ela vai se meter em muita confusão e arrastar Azra, que se sente responsável, junto. Enquanto isso, Azra também está vivendo seu próprio crescimento pessoal. Obcecada por controle, ela descobre que também pode ser vulnerável e insegura quando conhece e se apaixona pelo novo vizinho, o fotógrafo Burak (Halit Özgür Sari).

Alguns diálogos anacrônicos e machistas podem ser explicados pelas diferenças culturais, o que é um dos méritos de, hoje em dia, os serviços de streaming oferecerem tantas alternativas de filmes, independentes ou não, hollywoodianos, bollyoodianos, brasileiros, de todas as partes do mundo, unindo os espectadores em um intercâmbio cultural que derruba preconceitos e nos aproxima da realidade um do outro.

De modo geral, “Conselheira no Amor” mostra que apesar de diferenças culturais, temos em comum as qualidades inerentes de ser humano, as emoções e os sentimentos. O medo de como somos vistos pelos outros, as incertezas em relação à nossa imagem e comportamento. Lutamos constantemente pela aprovação de pessoas que realmente não importam e não se importam. A grande lição é realmente sobre aceitar perder o controle das coisas e sobre como acreditar em si mesmo é mais importante do que a forma como somos vistos. Também há uma bela cumplicidade entre mulheres que mostra como somos responsáveis umas pelas outras, tanto na integridade física e moral, quanto emocional. Em um mundo onde homens estão no controle, é preciso aliança e empatia entre mulheres.

Um filme bobinho com boas lições, momentos de diversão, romance e muito looks para se inspirar, “Conselheira no Amor” é um passatempo despretensioso para livrar sua tarde do tédio.

Filme: Conselheira no Amor

Direção: Kivanç Baruönü

Ano: 2022

Gênero: Comédia

Nota: 6/10