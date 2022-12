Nova adaptação de ‘O Perfume’, romance de Patrick Süskind, está na Netflix e passou despercebida

Em um dos diálogos mais marcantes de “O Perfumista”, produção alemã dirigida por Nils Willbrandt baseado no romance “O Perfume”, de Patrick Süskind, é dito que a força que usamos para conseguir algo estraga tudo, destrói a essência. E é exatamente essa a mensagem central da trama que envolve um relacionamento obsessivo entre uma detetive e um assassino em série.

No mundo, não há quem não deseje o amor. Ele dá aquela confiança, mesmo que utópica, que dá sentido à vida e a todas as coisas. Ser amado é ser aceito por quem se é, de maneira genuína, sem reservas, sem preconceitos. Você se sente compreendido, apesar de todos os seus traumas e imperfeições. Você também sente que tudo é possível, inclusive ser feliz. Você acha que nunca mais vai se sentir sozinho ou frustrado novamente.

Em “O Perfumista”, existe uma fórmula para cortar o caminho e encontrar o amor. O chamado “perfume do amor” é o projeto de vida de Dorian (Ludwig Simon), um homem com transtornos mentais, uma habilidade autodidata como perfumista e carente por aceitação. Quando seu caminho se cruza com o da policial Sunny (Emilia Schüle), ele sente que está mais próximo de concluir seus objetivos.

Sunny é uma policial que se muda para uma cidade onde uma série de assassinatos de mulheres estão acontecendo. Logo ela se apaixona por Juro (Robert Finster), um colega da mesma delegacia, que está recém-separado e ainda indeciso entre deixar seus filhos e encarar um novo romance. Sunny conta que aos 7 anos de idade pegou um forte resfriado e, desde então, parou de sentir o cheiro das coisas. Quando descobre que o suspeito dos crimes é o perfumista Dorian, capaz de auxiliá-la a recuperar o olfato e criar um perfume que faça Juro amá-la, ela decide se aliar a ele, protegê-lo das investigações, e ajudá-lo a conseguir fazer sua fórmula. Já Dorian acredita que o cheiro de Sunny é o ingrediente que faltava para concluir seu “perfume do amor”.

“Cheiros são sentimentos. Memórias.”, diz Dorian à Sunny. A produção alemã é a história de uma relação estranha entre duas pessoas levadas à loucura em sua obsessão por um cheiro que faça outras pessoas amá-las. Após algumas tentativas frustradas usando glândulas de suas vítimas, Dorian descobre — com ajuda de outro famoso perfumista — que não se pode tirar o cheiro à força, estraga a essência. Da mesma maneira, Sunny pouco a pouco, passa a compreender que o amor também não pode ser forçado.

Com atuações fortes e impactantes, “O Perfumista” peca ao simplificar demais a história, dando pouca consistência aos seus personagens. Mesmo assim, as atuações de Anne Müller, que atua como uma assistente e capanga de Dorian, de Emilia Schüle e de Ludwig Simon conseguem extrair o máximo de seus papéis e entregar belas atuações para o público.

O livro de Süskind já ganhou várias adaptações para as telas, incluindo um filme de 2006, com Ben Wishaw no papel do perfumista, e uma série alemã de 2018. Apesar de despertar tanto interesse da indústria, a história ainda não conseguiu decolar em nenhuma de suas versões cinematográficas.

Filme: O Perfumista

Direção: Nils Willbrandt

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Thriller

Nota: 6/10