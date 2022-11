7 filmes na Netflix que todo mundo deveria assistir para acalmar o espírito e trazer serenidade ao coração

Paddleton (2019), Alex Lehmann

Patrick Wymore / Netflix

Michael descobre ter um câncer em estágio terminal e confidencia ao seu melhor amigo, que também é seu vizinho do apartamento de cima, Andy. O filme gira em torno dos esforços da dupla em lidar com a dura notícia. Ambos são solteiros e suas vidas giram em torno um do outro. As rotineiras noites no sofá comendo pizza caseira enquanto assistem ao seu filme de kung-fu favorito, depois, jogam “paddleton”, uma brincadeira inventada por eles próprios. A amizade discreta e confortável se tornou essencial na vida de ambos.