Os 12 candidatos da Netflix ao Oscar 2023

Quando seu filme é convidado para participar do Oscar, significa que você fez algo realmente importante, relevante para a arte. Os estúdios gostam de bilheterias, mas uma indicação Oscar é algo que dá respeito e requinte, além do lucro financeiro. Todo mundo quer ser fotografado no tapete vermelho e botar a mão em uma estatueta. Quem está de fora da indústria, acompanha de tudo pela televisão e torce por suas apostas. Em 2023, a cerimônia será realizada em 12 de março e já tem muita gente ansiosa pelo evento. Aqui, vamos conferir alguns dos possíveis indicados da Netflix. Destaques para “Agente Oculto”, de 2022, de Anthony Russo e Joe Russo; “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater; e “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar. “Pinóquio”, de Guillermo del Toro, e “Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades”, de Alejandro G. Iñárritu, ainda não estrearam no catálogo. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizado de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios de classificação.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Stanislav Honzik / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater Divulgação / Netflix Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (2022), Alejandro G. Iñárritu A jornada íntima e extremamente comovente de Silverio, um mexicano que vive em Los Angeles e trabalha como jornalista e diretor de documentários. Depois de ganhar um importante prêmio internacional, Silverio sente que precisa voltar para seu país de origem, mas não se dá conta de que essa viagem o levará aos limites de uma crise existencial. Com suas memórias e medos atravessando toda a sua rotina, sua vida será tomada por um sentimento de desordem e arrebatamento.

Blonde (2022), Andrew Dominik Divulgação / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Drifting Home (2022), Hiroyasu Ishida Divulgação / Netflix Kosuke e Natsume eram amigos de infância, mas acabaram se afastando com o tempo. Agora, no ensino médio, eles evitam um ao outro. Mas durante as férias de verão, Kosuke, Natsume e alguns colegas se infiltram em um antigo e assombrado complexo de apartamentos. Enquanto fazem um jogo, eles perdem a consciência e acordam com um vasto oceano à sua frente. Os apartamentos derivaram em um mar misterioso. O grupo de amigos irá se unir para descobrir o que aconteceu e como voltar para casa.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Aidan Monaghan / Netflix Após 13 anos da Grande Fome na Irlanda, a enfermeira Lib Wright é chamada até uma pequena comunidade religiosa para examinar uma menina de 11 anos, Anna, que alega estar sem comer faz quatro meses, sobrevivendo de um “maná dos céus”. Conforme a saúde da garota vai se deteriorando, Lib precisa compreender o que está acontecendo com ela, mesmo que tenha que desafiar a fé da comunidade.

O Último Navio Negreiro (2022), Margaret Brown Divulgação / Netflix A documentarista Margaret Brown retorna à sua cidade natal no Alabama para documentar a busca e a descoberta histórica do “The Clotilda”, considerado o último navio que chegou aos Estados Unidos trazendo ilegalmente africanos escravizados. Após um século de sigilo e especulações, a descoberta da embarcação em 2019 direciona o nosso olhar não apenas para os descendentes que vivem na comunidade de Africatown, apresentando um retrato emocionante de uma comunidade que luta ativamente para preservar o legado de seus antepassados, mas também nos convida a refletir o que é a justiça nos dias de hoje.

Pinóquio (2022), Guillermo del Toro e Mark Gustafson Divulgação / Netflix Nesta animação sombria de Guillermo del Toro, o tradicional conto de fadas de Carlo Collodi sobre a extraordinária jornada de um menino de madeira magicamente trazido à vida pelo desejo de seu pai, Gepeto. Ambientado na Itália fascista de 1930, Pinóquio tenta corresponder às expectativas de seu pai, mas acaba se tornando um menino malcriado, que pratica muitas travessuras e adora pregar peças.