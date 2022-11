Os 10 filmes mais assistidos da Netflix em 2022, até agora

Foram muitos lançamentos neste ano, muitas produções boas, badaladas, aplaudidas e que cumprem a rota da Netflix para o sucesso na indústria cinematográfica. Há 7 anos criando produções originais, o serviço de streaming trouxe vários filmes inéditos e exclusivos para sua plataforma que fizeram muito sucesso em 2022. A inteligência artificial da FlixPatrol é contratada para contabilizar os filmes e séries mais vistos em dezenas de países. Inclusive, o tempo que as pessoas gastaram os assistindo. Confira agora os filmes que mais fizeram sucesso nas telinhas da sala, smartphones, computadores e tablets dos assinantes neste ano. Destaques para “O Golpista do Tinder”, de 2022, de Felicity Morris; “O Projeto Adam”, de 2022, de Shawn Levy; e “A Fera do Mar”, de 2022, de Chris Williams. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a maior para a menor audiência do ano.

O Golpista do Tinder (2022), Felicity Morris Joshua Wilks / Netflix O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy Doane Gregory / Netflix Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

A Fera do Mar (2022), Chris Williams Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Niko Tavernise / Netflix Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Stanislav Honzik / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.

De Volta ao Baile (2022), Alex Hardcastle Boris Martin / Netflix Stephanie é uma adolescente australiana, que se muda para os Estados Unidos na década de 1990 e sente dificuldades para se adaptar no ensino médio. Ela decide mudar seu visual e seu grupo de amigos para tentar se tornar popular. Seus esforços lhe garantem um namoro com o cara mais gato do colégio e o posto de capitã das líderes de torcida. Mas quando um acidente a deixa em coma, ela acorda 20 anos depois. Agora, com 37, ela decide voltar para o colégio para terminar seus estudos e conquistar o sonho de ser a rainha do baile.

O Homem de Toronto (2022), Patrick Hughes Sabrina Lantos / Netflix Um consultor de vendas desastrado e azarado de Nova York encontra acidentalmente, em um Airbnb, com o assassino mais mortal do mundo, conhecido como “O Homem de Toronto”. Uma confusão de identidades transforma a estadia do homem em um completo e perigoso caos.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.