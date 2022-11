Romance de Natal que acaba de estrear na Netflix marca o retorno de Lindsay Lohan ao cinema

O Natal é uma época encantadora. As luzes por toda a cidade, as decorações por todos os lados, a família unida. Todo mundo ama o Natal, a menos que você seja o Grinch. Uma das coisas que as pessoas mais adoram fazer nessa época do ano é maratonar os filmes natalinos. Geralmente são comédias, filmes familiares ou romances clichês que a gente simplesmente ama assistir, porque tudo termina bem e todos ficam felizes. No Natal a gente gosta de pensar que a vida é perfeita.

Se você não assiste “O Estranho Mundo de Jack” e “Esqueceram de Mim” todos os anos no Natal, você é uma exceção, porque é regra revisitar estes clássicos. Além dessas produções que já conhecemos e amamos, sempre rolam novos filmes que também tentam ficar no nosso coração. A gente ama, porque o humor está bom e a gente não se importa se todos os filmes parecem os mesmos. O que importa é a sensação de conforto, de saber que tudo vai acabar bem.

Em “Uma Quedinha de Natal” temos o clássico clichê do gênero. O filme que, com certeza, vai te deixar feliz nesta época do ano. Vale reforçar que quando falamos de produções natalinas, falamos de entretenimento, diversão e distração. Não estamos buscando pelo próximo urso de ouro de Berlim ou pelo próximo melhor filme do Oscar.

Dirigido pela experiente realizadora de produções de entretenimento Janeen Damien (“Much Ado About Christmas” e “Valsa de Natal”), o filme traz de volta às telas Lindsay Lohan, cujo último filme de verdade foi “Machete”, de 2010, do lendário Robert Rodriguez. Ela dá as caras como Sierra, uma burguesinha que sai para esquiar na neve com o namorado influencer, Tad. Um acidente estraga o passeio e os dois se perdem um do outro. Sierra bate a cabeça e acaba ficando sob os cuidados do dono bonitão de uma pousada simples e aconchegante, Jake. Com amnésia, ela não se recorda de nada sobre sua vida e tem que ficar com Jake até que sua memória retorne. Tad vai parar em um chalé de um maluco local, chamado Ralph, e vive a maior aventura de sua vida em uma trilha pela neve. Enquanto isso, Sierra e Jake se apaixonam, mas não só isso, ela aprende coisas que nunca havia feito na vida, como arrumar a própria cama, fazer seu próprio café da manhã e outras coisas comuns para qualquer reles mortal que, diferente dela, não é um herdeiro bilionário.

Mas Jake passa por problemas financeiros e sua pousada está prestes a fechar as portas. Não, o amor entre eles não fará com que Sierra use sua fortuna para salvá-lo da falência, mas é ela quem pensa em soluções que acabam por ajudá-lo, como uma festa de Natal para arrecadar fundos para o estabelecimento.

“Uma Quedinha de Natal” é um filme espetacular com grandes atuações? Não mesmo. Tem um roteiro inovador e especial? Também não. E, se você gosta das produções natalinas, é exatamente por isso que deveria vê-lo. É um lugar comum e aconchegante para os espectadores. A gente sabe o que esperar e é isso que recebemos. Há aquela típica mistura de John Hughes (o maior cineasta de sessão da tarde de todos os tempos). Apesar de Lindsay Lohan parecer meio travada, talvez enferrujada, diante das câmeras, é bom (e até nostálgico) vê-la retomar sua vida e sua carreira. Esse filme básico vai te deixar devidamente entretido e encantado.

Filme: Uma Quedinha de Natal

Ano: 2022

Direção: Janeen Damien

Gênero: Comédia Romântica

Nota: 7/ 10