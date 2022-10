Faça um favor a si mesmo, tire algumas horas do seu dia para assistir a um desses 5 filmes novos da Netflix

Para aliviar o clima tenso da campanha eleitoral e deixar o final de semana mais leve e agradável, a Revista Bula fez uma seleção de cinco filmes recém-lançados pela Netflix que valem cada segundo do seu tempo. Na lista, alguns dos melhores filmes do ano, aclamados pela crítica e pelo público e, inclusive, apostas da plataforma para o Oscar 2023. Destaques para “Nada de Novo no Front”, de Edward Berger; “O Enfermeiro da Noite”, de Tobias Lindholm; e “Wendell & Wild”, de Henry Selick. Os filmes selecionados, todos disponíveis na Netflix, estão em ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

Quatro Gerações (2022), Berkun Oya Divulgação / Netflix Bekir é um pai ortodoxo e abusivo com seus filhos Saliha, Kadir e Yusuf. Anos após um evento traumático na família, os irmãos decidem visitar a casa de sua infância. Emoções que haviam sido enterradas e memórias dolorosas começam a ressurgir quando um deles tenta fazer um filme sobre a história de sua vida.