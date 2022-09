Filme no Prime Vídeo é um mergulho visceral no declínio mental da princesa Diana

Em “Spencer”, escrito por Steven Knight e dirigido por Pablo Larraín, acompanhamos três dias da vida da princesa Diana durante as festividades do Natal de 1991, um ano antes de sua separação de Charles. Nas primeiras cenas, Diana, interpretada por Kristen Stewart, dirige sozinha em seu carro esportivo até o Palácio de Sandringham, onde a família real irá se reunir para as comemorações.

No caminho, ela se distrai com paisagens de sua infância, já que sua família morava na região, e comete a criminosa deselegância de se atrasar. Na entrada, Diana é recebida por um oficial da casa real, Alistair Gregory, que pede para pesá-la. Uma tradição desde Eduardo VII, para saber se todos aproveitaram bem o suficiente os banquetes servidos durante as festas de fim de ano.

Dos horários estritos às tradições, tudo irrita Diana, que afirma a si própria que precisa sobreviver aos três dias na companhia da família real. Claustrofóbica entre os corredores luxuosos da mansão, ela se sente vigiada e paranoica, em alguns momentos, perdendo o senso de realidade. Mas os próprios funcionários do castelo dizem repetidas vezes que eles, a realeza, ouvem tudo e sabem tudo, inclusive o que você pensa. Então, até que ponto a perseguição sofrida por Diana é criação de sua mente?

Tudo é poético e metafórico aos olhos de Knight e Larraín. A realidade parece um sonho ou uma alucinação e isso transparece nas cores escuras e enevoadas do filme. Nas duas horas que se seguem, o que vemos é uma ópera barroca não cantada, recheada de cenários luxuosos, roupas exuberantes e atuações hiper dramáticas de Kristen Stewart.

A sensação é, também, de estarmos sentados na plateia assistindo a um psicodrama. Kristen é colocada no centro do palco e acaba encarnando a convulsão mental de Diana deliberadamente, enquanto Larraín filma para ver o que acontece. E o improviso é real, inclusive na cena em que Diana entra no quarto dos filhos de madrugada e eles começam a brincar de soldado e capitão à luz de vela, em um diálogo espontâneo, no qual a princesa conversa com os filhos sobre o passado e o presente ser a mesma coisa e não haver futuro.

É como se ela soubesse que não haveria futuro para si mesma. Enquanto observa um dos faisões que são usados para caça no palácio, ela diz que ele deve fugir dali antes que seja tarde demais, e é como se dissesse a si. Ana Bolena, a rainha decapitada para que seu marido pudesse se casar com outra, aparece como um presságio para a princesa de Gales.

Na maioria das cenas de “Spencer”, vemos Diana sozinha, fugindo, se escondendo e vomitando o que comeu. Em meio à queda vertiginosa de sua saúde mental, a maternidade é seu refúgio, sua salvação. Confidenciar com dois funcionários da casa, Maggie e Darren, também é um momento em que Diana pode respirar. De acordo com Steven Knight, eles foram inspirados em duas pessoas reais, que pediram para não ser identificados.

“Spencer” é um mergulho visceral e obscuro na vida de Diana dentro da família real.

Título: Spencer

Direção: Pablo Larraín

Ano: 2021

Gênero: Biografia / Drama

Nota: 10/10