Os 5 melhores vinhos de supermercado

Casas del Bosque Reserva Pinot Noir

No aroma este Pinot Noir revela notas de morango, cereja e amora envoltas por um toque de especiarias, especialmente canela. No paladar, mantém a expressão frutada do aroma somada à nuances de folhas de louro. Um vinho bem equilibrado, sustentado por uma fresca acidez e por taninos suaves e macios. Harmoniza com carnes de aves e massas ao molho de tomate.