Os 10 melhores filmes do momento para assistir agora na Netflix

A Netflix tem tanta variedade no catálogo, que dificilmente você irá sair do aplicativo sem assistir alguma coisa. A prova disso, é que ela é a plataforma mais popular do mundo, com mais de 220 milhões de assinantes globo afora. O acervo passa por constantes transformações, levando conteúdo novo para as pessoas semanalmente. Por isso, a Revista Bula traz uma lista com os melhores filmes para você assistir neste momento. Nunca se sabe quando um título irá chegar ou deixar o catálogo, por isso, nunca deixe para ver amanhã o que você assistir agora. Destaques para “Passei por Aqui”, de 2022, de Babak Anvari; “Um Marido Fiel”, de 2022, de Barbara Topsøe-Rothenborg; e “Como Seria se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Passei por Aqui (2022), Babak Anvari Nick Wall / Netflix Dois grafiteiros, Toby e Jay, invadem casas de pessoas muito ricas e deixam a mensagem “Passei por aqui” em suas paredes. É uma forma de dizerem a eles que, apesar de ricos, não são invencíveis. Toby mora com sua mãe, Lizzie, e eles vivem uma relação conturbada. Toby é jovem pseudo-rebelde, emo e misógino. Logo ele e Jay também passarão a ter atritos, quando a personalidade de Toby bater de frente com os objetivos de Jay, que está prestes a ter um filho com a namorada, Naz. Toby acaba invadindo a casa de um ex-juiz sozinho e descobre que o homem guarda muitos segredos obscuros.

Um Marido Fiel (2022), Barbara Topsøe-Rothenborg Andreas Bastiansen / Netflix Christian e o Leonara são, aparentemente, um casal perfeito. Eles têm um filho que acabou de se curar de uma doença grave e agora o futuro parece brilhante novamente. Durante uma festa da empresa de Christian, Leonara vê o marido com uma moça mais jovem e pressente que ele irá deixá-la. Se sentindo injustiçada, já que Leonara sacrificou sua carreira e desistiu de tudo para cuidar do filho doente e de sua família, ela decide tomar medidas extremas contra Christian. Mas ele também tem planos misteriosos contra a esposa.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

De Férias da Família (2022), John Hamburg Saeed Adyani / Netflix Sonny é um pai completamente dedicado, que passa o tempo todo em casa cuidando dos filhos. Quando seu melhor amigo Huck o convida para sua festa de 44 anos, Sonny é incentivado pela esposa a ir e de que ele precisa tirar um tempo para si mesmo. Mas Sonny não tem ideia das loucuras que o aguardam quando ele entra no ônibus da festa com Huck e seus amigos.

Dupla Jornada (2022), J.J. Perry Parrish Lewis / Netflix Bud Jablonski é um pai trabalhador que só quer dar uma vida tranquila para sua filha. Seu trabalho como limpador de piscinas de em San Francisco Valley, entretanto, não passa de fachada para sua verdadeira fonte de renda. Ele é um caçador de vampiros que integra a União Internacional de Caçadores de Vampiros.

1917 (2019), Sam Mendes Divulgação / Universal Pictures Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, dois soldados da Inglaterra, Schofield e Blake, são designados para entregar uma mensagem urgente para um batalhão próximo. Em seu esforço para salvar 1.600 vidas, eles devem atravessar o território inimigo.

Herança de Sangue (2016), Jean-François Richet Divulgação / Splendid John é um ex-presidiário em liberdade condicional tentando ficar afastado de problemas, mas quando sua filha, Lydia, liga pedindo ajuda, ele não consegue recusar. Ele pega a estrada para encontrá-la. Lydia se envolveu com um cartel de drogas, após se relacionar com um traficante, Jonah. Viciada e em apuros depois que um dos trabalhos do namorado dá errado, agora ela só tem ao pai para defendê-la.

Moonrise Kingdom (2012), Wes Anderson Foto: Divulgação / Netflix Suzy e Sam se apaixonaram instantaneamente. Os pais de Suzy pensam que ela é uma criança problemática. Sam vive com os pais adotivos que não ligam muito para ele. Mas eles encontram um no outro sua alma gêmea. Um ano depois, eles decidem fugir para um recôncavo na costa do mar que batizam de Monrise Kingdom. A situação desencadeia um grupo de busca para encontrá-los, que inclui os pais de Susan, um chefe de polícia e um líder de escoteiros.

Repo Men: O Resgate de Órgãos (2010), Miguel Sapochnik Divulgação / Universal Pictures Remy é um hábil agiota de uma grande empresa que fornece partes e órgãos artificiais do corpo para pessoas que precisam deles. Se os clientes não pagam suas contas, Remy recupera violentamente os órgãos, mesmo que isso custe a vida dos clientes. Quando ele sofre um acidente e precisa de um novo coração, ele consegue o transplante pela empresa, mas não consegue pagar a dívida. Então, Remy resgata uma cantora viciada em drogas, Beth, e ela o ajuda a realizar o plano de desligar os computadores da empresa e resetar a lista de devedores. Enquanto isso, Jake, colega de Remy, foi designado a reaver seu coração.