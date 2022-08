Os 10 melhores filmes de todos os tempos, segundo o Metacritic

A Fraternidade é Vermelha (1994), Krzysztof Kieslowski

Divulgação / Rialto Film

Valentine é uma estudante universitária que trabalha como modelo. Um dia, no caminho para casa, ela atropela uma cadela chamada Rita. Ao rastrear o dono para devolvê-la, descobre que ele é um juiz chamado Joseph Kern, que não está interessado na saúde do animal. Valentine decide leva-la ao veterinário e descobre que Rita está prenha. Em casa, a estudante recebe um envelope com dinheiro e, ao reencontrar Kern, ele revela que enviou o dinheiro para arcar com as despesas do animal e que ele quer que Valentine fique com a cadela. Kern também revela a Valentine que escuta conversas particulares de vizinhos pelo telefone e sabe de todos os seus segredos. Apesar de achar imoral, Valentine acaba escutando algumas conversas também e os dois desenvolvem uma estranha amizade.