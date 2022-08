7 ótimos filmes que estrearam em agosto na Netflix

Se por um lado a Netflix está sempre com conteúdo renovado no catálogo, por outro, a Revista Bula nunca deixa de te contar o que vale mesmo a pena conferir, produções escondidas, sucessos de audiência e de crítica, dentre outros. Enfim, a gente não te deixa dormindo no ponto e você fica sempre ligado no que colocar para rodar na sua televisão. Nesta lista, a Revista Bula dá um resumo do que chegou no mês de agosto e que você não deveria perder. Destaques para “Carter”, de 2022, de Byung-gil Jung; “Como Seria se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu; e “Na Sinfonia do Coração”, de 2022, de Soner Caner. Os títulos estão disponíveis na Netflix, organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Carter (2022), Byung-gil Jung Son Ik-chung / Netflix Uma pandemia originada na Zona Desmilitarizada da Coreia assola os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Dois meses depois, Carter acorda sem memória, com um dispositivo misterioso na cabeça, uma bomba letal dentro da boca e recebendo ordens de uma voz estranha. A bomba pode ser detonada a qualquer momento, a menos que ele resgate a garota que é o único antídoto para o vírus. Mas, para isso, ele vai ter que encarar a CIA e um golpe na Coreia do Norte.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Na Sinfonia do Coração (2022), Soner Caner Divulgação / Netflix Piroz é um violinista itinerante que viaja de aldeia em aldeia tocando e cantando em casamentos e funerais. Um dia, ele se apaixona por Sumbul, uma moça que estava prestes a se casar. Foi amor à primeira vista. Mas os sentimentos entre eles provocam uma trágica briga entre as famílias da moça e do noivo. A confusão faz com que os familiares dela decidam que ela deve ser punida com a morte. Então, Piroz luta para proteger sua amada e recebe o apoio de aldeões que o ajudam a salvá-la.

1917 (2019), Sam Mendes Divulgação / Universal Pictures Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, dois soldados da Inglaterra, Schofield e Blake, são designados para entregar uma mensagem urgente para um batalhão próximo. Em seu esforço para salvar 1.600 vidas, eles devem atravessar o território inimigo.

Nunca Deixe de Lembrar (2018), Florian Henckel von Donnersmarck Caleb Deschanel / Walt Disney Inspirado em eventos da vida do artista, Gerhard Richter tem seu primeiro contato com a arte por meio de sua tia, que sofre de esquizofrenia e acaba perseguida e capturada por nazistas. Anos mais tarde, ele se torna um estudante de arte e se apaixona por Ellie, cujo pai, Carl, não aprova o romance entre eles. Além disso, o sogro esconde segredos obscuros que jamais deveriam ser descobertos.

Herança de Sangue (2016), Jean-François Richet Divulgação / Splendid John é um ex-presidiário em liberdade condicional tentando ficar afastado de problemas, mas quando sua filha, Lydia, liga pedindo ajuda, ele não consegue recusar. Ele pega a estrada para encontrá-la. Lydia se envolveu com um cartel de drogas, após se relacionar com um traficante, Jonah. Viciada e em apuros depois que um dos trabalhos do namorado dá errado, agora ela só tem ao pai para defendê-la.