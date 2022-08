10 filmes adultos para assistir na Netflix  

Se seus encontros com o crush já caíram na mesmice ou se seu casamento deu uma esfriada, nada como experiências diferentes para acalorar a relação. Massagens tântricas, jogos sensuais, realizar fantasias malucas ou, até mesmo, assistir coladinhos alguns filmes quentes podem ajudar a relembrar da paixão do começo. Para dar uma esquentada no seu namoro, a Revista Bula traz uma lista com filmes sensuais disponíveis na Netflix. Aperte o play e divirta-se sozinho ou acompanhado. Destaques para “Tudo por Ela”, de 2022, de Ryûichi Hiroki; “Duck Butter”, de 2018, de Miguel Arteta; e “Amar”, de 2017, de Esteban Crespo. Os títulos desta lista estão disponíveis na Netflix, não seguem critérios classificatórios e estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Tudo por Ela (2022), Ryûichi Hiroki Aiko Nakano / Netflix Rei Nagasawa é uma médica dermatologista e cirurgiã-plástica que, após o trabalho, encontra um homem no bar, com quem vai para casa. Lá, ela inesperadamente degola o homem. Então o filme retorna no tempo para contar sobre as misteriosas motivações para o crime, que inclui a amizade leal de Rei com a mulher por quem era apaixonada, Nanae.

Duck Butter (2018), Miguel Arteta Foto: Divulgação / Netflix Naime e Sergio são duas mulheres descrentes com a forma desonesta como os relacionamentos atuais ocorrem, decidem se relacionar de outra forma. Elas decidem passar 24 horas juntas fazendo sexo. Mas a maratona não sai como planejado depois que elas começam a ter sentimentos uma pela outra e a deixar a bagagem emocional transparecer.

Amar (2017), Esteban Crespo Divulgação / Avalon Distribución Laura e Carlos começam a se amar intensamente, com medo de que cada dia juntos seja o último. Mas a frágil pureza de seu relacionamento começa a ruir com o tempo e, um ano depois, a sociedade, a família e os amigos e a própria vida lançam sombras sobre o que parecia ser indissolúvel.

Lang Tong (2014), Sam Loh Divulgação / mm2 Entertainment Zack é um mulherengo que leva as parceiras para a cama, as engana e depois as abandona. Liling é seu último alvo, até que ele conhece a irmã mais nova de Liling, L’ier. Ela o deixa apaixonado e o atrai para um crime. L’ier o convence a ajudá-la a matar a irmã mais velha, que acredita ter sido responsável pela morte de sua mãe.

Ninfomaníaca: Volume 1 (2013), Lars von Trier Divulgação / Concorde Filmverleih Após ser encontrada ensanguentada em um beco por um senhor chamado Seligman, Joe é levada para sua casa, onde ele cuida de suas feridas e a questiona como ela foi parar naquela situação. Joe, que é uma mulher autodiagnosticada como ninfomaníaca, narra sobre suas aventuras sexuais longe dos domínios do amor, desde os tempos de adolescência.

Ninfomaníaca: Volume 2 (2013), Lars von Trier Divulgação / Christian Geisnaes Seligman continua a escutar a história de vida de Joe. Ela conta que morava com Jerome e seu filho Marcel, quando perdeu tesão e parou de sentir prazer na relação sexual. Joe passa a procurar sexo pervertido e sadomasoquismo em busca de tentar recuperar o desejo. Jerome sai de casa e entrega Marcel para um orfanato. Joe é enviada para a terapia por seu ginecologista, mas ela não admite que é viciada em sexo.

Jovem Aloucada (2012), Marialy Rivas Divulgação / Polifilmes Daniela é uma adolescente de 17 anos que vive em Santiago, no Chile, que explora avidamente sua vida sexual e escreve sobre ela em seu blog “Jovem e Aloucada”. Filha de uma família fanática religiosa, ela questiona em sua página na web os ensinamentos cristãos e documenta suas experiências sexuais. À medida em que ele se torna popular, Daniela é descoberta e expulsa de seu colégio cristão conservador. A mãe quer que Daniela vá para uma viagem missionária de um ano, mas o pai deixa com que ela trabalhe em sua emissora de televisão evangélica, onde ela conhece Tomás e Antonia. Tomás e Daniela começam a namorar, embora ele se recuse a fazer sexo antes do casamento. Frustrada, ela acaba se envolvendo sexualmente com Antonia e documenta a relação em seu blog. Mas Daniela está apaixonada por Tomás e isso a faz questionar sua espiritualidade e seu comportamento.

Em Carne Viva (2003), Jane Campion Divulgação / Sony Pictures Frannie Avery é uma professora de inglês em Nova York e apaixonada por poesia. Tímida, a pessoa com quem mais se relaciona é sua irmã. Até que ela conhece o detetive Molloy, que está investigando o assassinato de uma jovem que teve parte do corpo encontrado do lado de fora do apartamento de Frannie. Molloy acredita que o crime tenha sido cometido por assassino em série. Conforme eles se aproximam, o relacionamento se torna cada vez mais perigoso para Frannie.