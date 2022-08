7 filmes do momento na Netflix que você não assistiu, mas deveria

Você é do tipo que assiste todos os filmes que chegam no catálogo da Netflix ou daqueles que ficam rondando para ver se algo chama atenção e vê apenas aquilo que parece combinar mais com você? Há muita coisa disponível na plataforma e que deixamos escapar por não acreditar que vá ser o que queremos ver. Para te ajudar a iluminar um pouco o caminho, a Revista Bula te ajuda com algumas produções que chegaram há pouco tempo no streaming e que estão chamando atenção dos espectadores. Então, se você não viu alguns deles vai saber agora se vale mesmo a pena ver. Destaques para “Big Bug”, de 2022, de Jean-Pierre Jeunet; “Carter”, de 2022, de Byung-gil Jung; e “Na Sinfonia do Coração”, de 2022, de Soner Caner. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Big Bug (2022), Jean-Pierre Jeunet Bruno Calvo / Netflix Em um futuro distópico, Alice fica presa dentro de sua própria casa controlada por robôs que trabalham como empregados domésticos. Com ela, estão o filho, o namorado, o ex-marido e sua esposa e filha adolescente. Do lado de fora, máquinas tentam tomar o controle do mundo e dominar os humanos. Enquanto isso, a família faz o possível para tentar escapar de casa, onde os robôs os mantêm encarcerados.

Carter (2022), Byung-gil Jung Son Ik-chung / Netflix Uma pandemia originada na Zona Desmilitarizada da Coreia assola os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Dois meses depois, Carter acorda sem memória, com um dispositivo misterioso na cabeça, uma bomba letal dentro da boca e recebendo ordens de uma voz estranha. A bomba pode ser detonada a qualquer momento, a menos que ele resgate a garota que é o único antídoto para o vírus. Mas, para isso, ele vai ter que encarar a CIA e um golpe na Coreia do Norte.

Na Sinfonia do Coração (2022), Soner Caner Divulgação / Netflix Piroz é um violinista itinerante que viaja de aldeia em aldeia tocando e cantando em casamentos e funerais. Um dia, ele se apaixona por Sumbul, uma moça que estava prestes a se casar. Foi amor à primeira vista. Mas os sentimentos entre eles provocam uma trágica briga entre as famílias da moça e do noivo. A confusão faz com que os familiares dela decidam que ela deve ser punida com a morte. Então, Piroz luta para proteger sua amada e recebe o apoio de aldeões que o ajudam a salvá-la.

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

Ted Bundy: A Confissão Final (2021), Amber Sealey Divulgação / XYZ Films Em 1980, o agente do FBI, Bill Hagmaier, é designado a entrevistar o serial killer condenado Ted Bundy em uma tentativa de coletar dados psicológicos. Bill deve ser convincente o bastante para que o assassino confie nele. Nos anos que antecedem a execução de Bundy, e ao longo de entrevistas espaçadas, os dois desenvolvem um estranho vínculo em que Bill deve julgar a sanidade de Bundy.