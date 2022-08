7 filmes da Netflix, com 100% de avaliações positivas, mas que, talvez, você não tenha assistido

Não adianta ir só no olhômetro na esperança de conseguir encontrar uma produção de alta qualidade no streaming. Há inúmeros títulos com celebridades na capa e que, quando você vai ver de verdade, não prendem sua atenção por nem cinco minutos e acabam não agradando. Elenco estelar não diz nada sobre o quanto um filme é ou não bom, embora ajude ter boas atuações. A dica para escolher as melhores produções é conferindo as avaliações nos sites de crítica de respeito, como Rotten Tomatoes. Essa lista foi baseada nas avaliações de especialistas e garante que você vai ter bons momentos de frente para sua TV. Destaques para “O Resgate de Ruby”, de 2022, de Katt Shea; “Retrato de um Campeão”, de 2021, de Chi-Man Wan; e “A Batalha Esquecida”, de 2020, de Matthijs van Heijningen Jr.. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

Retrato de um Campeão (2021), Chi-Man Wan Divulgação / Netflix O filme conta a inspiradora história do atleta paralímpico So Wa-wai. Nascido com icterícia, ele teve sua audição e equilíbrio afetados permanentemente. Apesar disso, seu corpo revelou um talento especial para a corrida. Incentivado por sua mãe trabalhadora, Wa-wai se junta a uma equipe de pessoas com deficiência física e acaba fazendo história nos Jogos Paralímpicos. O longa retrata a árdua jornada da família até a glória no atletismo. Ainda revela os obstáculos enfrentados por atletas profissionais de Hong Kong, entre os quais muitos são forçados a abandonar suas carreiras para trabalhar em empregos comuns.

A Batalha Esquecida (2020), Matthijs van Heijningen Jr. Divulgação / Netflix Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, três jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles, é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros.

A Ligação (2020), Chung-Hyun Lee Jung Jae-gu / Netflix Seo Yeon muda de casa para ficar próxima de sua mãe doente. Um dia recebe uma ligação de Young Sook, que afirma que sua mãe deseja matá-la. No desenrolar, é revelado que, enquanto Seo Yeon está em 2019, Young Sook está em 1999. Em suas conversas, também se descobre que ambas vivem na mesma casa, apesar de ser em tempos diferentes. A ligação irá interferir em acontecimentos da vida de Seo Yeon.

O que Ficou para Trás (2020), Remi Weekes Aidan Monaghan / Netflix Um casal atravessa o Sudão até a Inglaterra. Durante a travessia, um naufrágio tirou a vida de sua filha, Nyagak. Dela, resta apenas a lembrança em forma de uma boneca que carregava. Divididos entre o trauma e o alívio de finalmente alcançar seu destino, o casal mora em uma residência cedida pelo governo em uma pequena cidade inglesa, onde uma força do mal está à espreita. Enquanto isso, a legalização dos dois no país é avaliada.

The Forty-Year-Old Version (2020), Radha Blank Jeong Park / Netflix Radha Blank escreve, dirige e protagoniza essa versão ficcional e cômica de si própria. Próxima dos quarenta anos, ela ensina atuação em uma escola de teatro. Recebendo pouco e fazendo o possível para evitar sair de casa, Radha passa suas noites trocando de canal na televisão. Com uma carreira que transita entre o teatro e o rap, ela luta para encontrar inspiração e se reinventar para que, enfim, consiga deslanchar profissionalmente.