10 filmes na Netflix para assistir com um copo de cerveja na mão

No cinema pode até ser mais adequado assistir um filme acompanhado de pipoca e refrigerante. Em casa, você pode fazer novas regras. Alguns filmes vão bem com vinho e uma pizza, outros são perfeitos para ver com um copo de uísque na mão. Agora, se você gosta mesmo é de cerveja, a Revista Bula traz algumas dicas de filmes que combinam muito bem com a bebida. De quebra, ainda rola de acompanhar com um churrasco e um grupão de amigos. Destaques para “Metal Lords”, de 2022, de Peter Sollett; “Rambo: Até o Fim”, de 2019, de Adrian Grunberg; e “Rocketman”, de 2019, de Dexter Fletcher. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

Rambo: Até o Fim (2019), Adrian Grunberg Divulgação / Metropolitan FilmExport John Rambo finalmente pode desfrutar de uma vida tranquila, em um rancho de cavalos no Arizona, ao lado de Maria e sua neta adolescente, Gabrielle, a quem ele ajudou a criar e considera família. Quando Gabrielle descobre o paradeiro de seu pai biológico, ela decide ir ao México para encontrá-lo. No entanto, a menina é capturada e levada para uma rede de tráfico humano. Rambo sai dos Estados Unidos para recuperá-la, mas acaba espancado. A jornalista Carmem Delgado o ajuda a se recuperar. Então, quando Rambo finalmente está preparado, ele retorna ao covil dos bandidos.

Rocketman (2019) Dexter Fletcher Divulgação / Paramount Pictures A primeira cena de “Rocketman” (2019) tem a força de uma revelação — e essa decerto foi mesmo a vontade de Dexter Fletcher. O diretor do filme, um musical livremente (e bota “livremente” nisso!) inspirado na vida de Elton John, inclusive quando ele era apenas Reginald Kenneth Dwight, um garoto rechonchudo de Pinner, subúrbio da região metropolitana de Londres, se propõe a falar da vida e da obra de seu personagem, claro, mas do seu jeito. E não se contenta só com isso.

The Dirt — Confissões do Mötley Crüe (2019), Jeff Tremaine Jake Giles Netter / Netflix O filme narra a história da banda Mötley Crüe durante os anos de 1980 e início dos anos 1990. Conta desde o primeiro encontro entre Nikki Sixx e Tommy Lee em uma lanchonete em Los Angeles, passando pelo show de estreia quase desastroso da banda, até o momento em que eles atingem o sucesso internacional. Os quatro membros se revezam narrando suas lembranças de cada evento, sem deixar passar em branco seus excessos de álcool, drogas, sexo e tudo mais que uma vida de rock star reserva.

Bohemian Rhapsody (2018), Bryan Singer Alex Bailey / 20th Century Fox Freddie Bulsara sonha em se tornar um astro da música e adora ir para clubes noturnos ver sua banda favorita tocar. Quando o vocalista é demitido, Freddie se oferece para a vaga e consegue. Ele muda seu sobrenome para Mercury e a banda se torna Queen. O som inebriante e seus vocais surpreendentes fazem com que a banda alcance sucesso imediato. Freddie se casa com sua namorada, Mary, mas começa a lidar com as armadilhas da fama, como vaidade, drogas e sua própria identidade sexual.

Belgica (2016), Felix van Groeningen Thomas Dhanens / Pandora Film Jo é um modesto e silencioso gerente de bar, enquanto seu irmão mais velho, Frank, é um homem de meia-idade barulhento e beberrão. Frank está cansado de sua rotina como vendedor de carros usados e acredita que o boteco de Jo é o lugar perfeito para extravasar. Juntos, eles transformam o local em um clube que sacode a vida noturna da Bélgica.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle Divulgação / Sony Pictures Andrew Neiman é um músico talentoso, que consegue entrar no prestigiado conservatório de música de Manhattan, a Schaffer Academy. O sonho dos estudantes de música do conservatório é ser convidado para à banda de jazz, regida pelo severo professor Terence Fletcher. Ele treinou alguns dos melhores instrumentistas de jazz da atualidade, mas agradá-lo não é uma tarefa fácil. Seus métodos incluem assédio moral, agressões e completa humilhação, além de forçar seus alunos ao limite da exaustão. Andrew é convidado para ser o baterista da banda, mas o que começa como um sonho, pode se tornar o fim do seu amor pela música.

Amores Brutos (2000), Alejandro G. Iñarritu Divulgação / Nuvision Durante uma rinha de cães, Octávio é perseguido por dois assassinos armados. Então, decide fugir em um carro e acaba atingindo outro veículo. O acidente conecta três famílias: a de Octávio, que é apaixonado pela esposa de seu irmão, Susana, com quem pretende fugir; de Valéria, motorista do outro veículo envolvido no acidente e modelo, por quem seu namorado acaba de deixar esposa e filhas; e El Chivo, um assassino de aluguel que junta dinheiro para deixar para sua filha, a quem abandonou com apenas 2 anos.