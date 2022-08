8 filmes novos e incríveis para assistir em agosto no Prime Video

Treze Vidas: O Resgate (2022), Ron Howard

Foto: Divulgação / Netflix

No verão de 2018, um grupo de adolescentes entre 11 e 16 anos, que fazem parte de um time de futebol, vão para Tham Luang Nang Non, um grupo de cavernas do Parque Florestal Tham Luang, para comemorar o aniversário de um dos meninos. Eles são conduzidos pelo treinador da equipe. No entanto, uma chuva fora do tempo cai e inunda a caverna, deixando o técnico e os meninos presos em seu vasto e labiríntico sistema de grutas. Dois socorristas americanos, Rick Stanton e John Volanthen, se encaminham até o local para ajudar no salvamento. No entanto, eles acabam sendo fundamentais no sucesso da missão.