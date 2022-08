7 filmes que são como vinho, quanto mais envelhecem melhor ficam

O vinho é considerado a bebida mais antiga que existe. Também é emblemático, já que filósofos gregos escreviam sobre o vinho. Platão chegou a dizer que a bebida era uma ótima forma de testar o caráter dos homens. Já Jesus o comparou ao seu sangue na última ceia com seus apóstolos. Não se sabe exatamente onde surgiu a bebida, mas há sugestões de que tenha vindo de algum país do Oriente Médio. Apesar disso, os vinhos mais famosos do mundo hoje vêm da França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Os chilenos também são muito bons. A coincidência disso, é que esses países também são ótimos produtores de filmes. Já que estamos comparando o cinema com a bebida, a Revista Bula fez uma lista com filmes que, como o vinho, só melhoram com o tempo. E o melhor, eles estão disponíveis na Netflix. Destaques para “Me Chame pelo Seu Nome”, de 2017, de Luca Guadagnino; e “Orgulho e Preconceito”, de 2005, de Joe Wright. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino Divulgação / Sony Pictures Classics Ambientado no verão de 1983, no norte da Itália, o filme percorre semanas ensolaradas nas quais o mundo de Elio é transformado. Arrogante e sofisticado, embora transpareça uma ingênua insegurança, Elio e seus pais não convencionais se preparam para receber Oliver, um aluno de pós-graduação que irá trabalhar durante o verão com o pai do adolescente, que é professor. Bonito e confiante, a forma como Oliver preenche os ambientes por onde passa deixa Elio completamente apaixonado.

Orgulho e Preconceito (2005), Joe Wright Divulgação / Focus Features Baseado no romance de Jane Austen, “Orgulho e Preconceito” conta a história de Elizabeth Bennet e suas irmãs, que vivem na Inglaterra rural, do século 19. A família das garotas passa por problemas financeiros e a mãe está decidida a casar suas filhas com homens da alta sociedade. Quando o senhor Bingley se muda para a cidade, a senhora Bennet tenta casar sua filha mais bela, Jane, com o ricaço. Enquanto isso, Elizabeth se apaixona pelo melhor amigo de Bingley, o senhor Darcy, um arrogante e pouco sociável aristocrata.

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), Michel Gondry Divulgação / Universal Pictures O solitário Joel finalmente encontra o amor ao conhecer Clementine, uma jovem problemática com medo de se apegar emocionalmente. Quando o relacionamento entre eles começa a ficar turbulento, Clementine decide contratar um serviço chamado “Lacuna”, que irá apagar as memórias que possuem Joel. Ao saber que Clementine realizou o procedimento, ele também contrata a empresa para apagá-la de sua mente.

De Repente 30 (2004), Gary Winick Divulgação / Gaumont Columbia TriStar Films Após ser humilhada por colegas em sua festa de 13 anos, Jenna Rink faz um pedido ao assoprar suas velas de aniversário: ter 30 anos e ser bem-sucedida em sua carreira. No dia seguinte, quando ela acorda, seu desejo milagrosamente se tornou realidade. Jenna é uma adulta e editora de uma revista de moda. Ela está encantada com sua vida de sucesso e seus amigos populares, mas descobre que perdeu o contato com seu melhor amigo, Matt. Disposta a fazer de tudo para retomar a amizade, ela tentará localizá-lo para provar os dois ainda possuem personalidades compatíveis.

Fale com Ela (2002), Pedro Almodóvar Divulgação / Synapse Distribution Marco é um jornalista que se envolve romanticamente com a toureira Lydia Gozalez, após encontrá-la para escrever um artigo sobre ela. Durante um casamento, Lydia tenta revelar algo a Marco, mas após um acidente, ela entra em coma. Todos acreditam que ela não irá mais despertar, mas Marco ainda não aceita o fim. No hospital, Benigno é um enfermeiro que aconselha Marco a continuar conversando com Lydia, porque ela poderia ouvi-lo. Depois que Marco sabe que Lydia estava tentando se separar dele, ele deixa a Espanha. Logo, recebe notícias de que Lydia morreu e de que Benigno, o enfermeiro, foi condenado pelo estupro de outra paciente que estava sob seus cuidados, Alicia. Uma estranha reviravolta fará com que Marco e Alicia se encontrem.

Memento (2000), Christopher Nolan Divulgação / Paris Filmes Vítimas de um ataque brutal, uma mulher morre e seu marido, Leonard, fica com ferimentos graves. Ele consegue sobreviver, mas a violência dos golpes lhe provoca um distúrbio neurológico. Seu cérebro não registra mais fatos recentes e ele esquece por completo de coisas que acabaram de acontecer. Mesmo assim, ele desafia suas limitações e se prontifica a encontrar o assassino de sua mulher e, finalmente, vingá-la. O filme se bifurca em duas narrativas: uma em cores, que expõe os fatos de modo reverso, e outra em preto e branco, sob a forma cronológica comum, explorando a amnésia do protagonista para, no desfecho, ligar as duas e, esclarecer se Leonard matou o homem certo.