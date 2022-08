Os 12 melhores filmes da Netflix no momento, de acordo com cinéfilos e críticos

O cinema não começou como arte, como a maioria das pessoas já devem saber, mas como um tipo de entretenimento bem popular e simplório. No entanto, ao longo dos anos, ganhou a contribuição de gênios, como George Meliès, que misturou mágica e ilusionismo, criando os primeiros efeitos especiais nas telas. Além de ganhar a influência estética de movimentos artísticos, como o impressionismo francês, o expressionismo alemão, o surrealismo, nas montagens geniais das propagandas ideológicas bolcheviques que se tornaram referência e, claro, dos rastros deixados por grandes cineastas, como D.W. Griffith, Billy Wilder, Stanley Kubrick, George Cukor, dentre outros. Aqui vão algumas produções disponíveis na Netflix que mostram como o cinema vai muito além do entretenimento. Destaques para “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolfe; “A Qualquer Custo”, de 2016, de David Mackenzie; e “Tubarão”, de 1975, de Steven Spielberg. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com as melhores avaliações dos críticos e cinéfilos do Rotten Tomatoes.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe David Lee / Netflix Chicago, década de 1920. A tensão só aumenta entre os músicos que aguardam, em uma claustrofóbica sala de ensaio, a lendária e revolucionária “Mãe do Blues”, Ma Rainey. Atrasada para a sessão de gravação, Ma trava uma batalha com seu produtor e empresário branco em defesa do controle sobre sua música. Enquanto a banda espera, o ambicioso cornetista Levee — interessado na namorada de Ma e determinado a trilhar seu próprio caminho na indústria da música — faz o clima esquentar entre os músicos com uma profusão de verdades que mudarão para sempre o rumo da vida de todos.

A Qualquer Custo (2016), David Mackenzie Divulgação / Wild Bunch Após deverem anos de hipoteca, os irmãos Toby e Tanner estão prestes a perder a fazenda de sua família em uma área remota no Texas. Até que decidem assaltar as filiais do banco Texas Midland, no qual devem pegar o dinheiro das caixas registradoras e pagar a dívida com o dinheiro da própria instituição. O plano engenhoso, no entanto, se torna arriscado quando os policiais da região ficam impressionados com a inteligência dos assaltos e decidem interromper os crimes a todo custo.

Tubarão (1975), Steven Spielberg Divulgação / Columbia Pictures Quando parte do corpo de uma mulher aparece na praia de uma cidade litorânea, a polícia tem certeza de que foi um ataque de tubarão. Para não afastar os turistas e prejudicar a economia local, o prefeito divulga que a morte foi causada por um acidente de barco. Outra vítima surge, desta vez um menino, cuja mãe oferece recompensa pelo animal que o matou. Vários pescadores se lançam ao mar para capturar a fera, sem consciência do terror implacável que os espera nas águas.

Taxi Driver (1976), Martin Scorsese Columbia / TriStar Travis Bickle é um jovem desequilibrado que, após o serviço militar, se mudou para Nova York. Com insônia, ele aceita trabalhar como taxista nas madrugadas. Enojado com a sujeira e a corrupção na cidade, ele começa a fantasiar sobre fazer justiça com as próprias mãos. Incapaz de se conectar com outras pessoas, a única amiga que faz na cidade é uma prostituta menor de idade, explorada por um perigoso cafetão. A saúde mental de Bickle rapidamente se deteriora e ele acredita ser capaz de limpar, por conta própria, Nova York do crime.

Roma (2018), Alfonso Cuarón Carlos Somonte / Netflix Cleo é uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família de classe média no bairro Colonia Roma, na Cidade do México, em meados de 1970. Enquanto Cleo se dedica incansavelmente ao serviço, o casal de patrões passa por uma crise no casamento. Cleo cuida dos quatro filhos da casa, enquanto equilibra sua própria vida romântica e suas ambições. Como pano de fundo, as tensões políticas experimentadas pelo país durante o período da chamada “guerra suja”.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Niko Tavernise / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle Divulgação / Sony Pictures Andrew Neiman é um músico talentoso, que consegue entrar no prestigiado conservatório de música de Manhattan, a Schaffer Academy. O sonho dos estudantes de música do conservatório é ser convidado para à banda de jazz, regida pelo severo professor Terence Fletcher. Ele treinou alguns dos melhores instrumentistas de jazz da atualidade, mas agradá-lo não é uma tarefa fácil. Seus métodos incluem assédio moral, agressões e completa humilhação, além de forçar seus alunos ao limite da exaustão. Andrew é convidado para ser o baterista da banda, mas o que começa como um sonho, pode se tornar o fim do seu amor pela música.

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Divulgação / Netflix Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion Kirsty Griffin / Netflix A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Divulgação / Netflix Charlie e Nicole são um casal de artistas que vive no Brooklyn com o filho de 8 anos, Henry. Nicole havia sido atriz de cinema na adolescência e agora estrela nos palcos em peças dirigidas por Charlie. No decorrer do enredo, o casal relata o que amam e odeiam sobre o outro conduzindo a história de amor desde seu início até o iminente fim. Ao decidir que quer retornar para sua carreira em Los Angeles, Nicole decide contratar a voraz advogada Nora Fanshaw, enquanto Charlie busca um advogado à altura para brigar pela custódia de Henry.

Drive (2011), Nicolas Winding Refn Divulgação / Film District Quando o caminho do solitário Driver se cruza com o da vizinha Irene, ele não consegue evitar se apaixonar. Driver é um dublê de filmes que faz bicos como motorista de ladrões de banco. Irene é uma mãe solteira cujo ex-marido, Standard, é um criminoso que coloca a vida dela e do filho em risco ao dever para o Sindicato do Crime. Para defendê-la dos malfeitores, o lacônico Driver irá mostrar que é mais perigoso e mortal do que aparenta.