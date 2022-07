7 filmes na Netflix para se acabar em lágrimas e dar um fim ao seu estoque de lencinhos

Hoje o brasileiro tem muitos motivos para chorar. Encher o tanque de combustível do carro por menos de 300 reais virou lenda. Duas sacolinhas no supermercado e lá se vão mais 150 da sua carteira. A violência na televisão parece mais absurda que nunca. Se o seu plano era ter um apartamento próprio aos 30 anos antes, agora o objetivo é alcançar saúde mental. Se você sente falta dos antigos motivos para chorar da sua adolescência, como filmes tristes e emocionantes, confira essa lista da Revista Bula que vai fazer você esquecer dos problemas reais e chorar com os ficcionais. Destaques para “18 Presentes”, de 2020, de Francesco Amato; “O Caderno de Tomy”, de 2020, de Carlos Sorin; e “Se Algo Acontecer… Te amo”, de 2020, de Michael Govier e Will McCormack. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

18 Presentes (2020), Francesco Amato Vision Distribution / Netflix Aos 40 anos e já no fim de uma gestação, Elisa descobre que tem um câncer de mama inoperável e não poderá ver sua filha crescer. Para se fazer presente na vida de Anna, Elisa deixa 18 presentes com diferentes significados para cada aniversário, que deverão guiar a filha até a idade adulta.

O Caderno de Tomy (2020), Carlos Sorin Divulgação / Netflix María tem câncer nos ovários já em estágio terminal. Sem alternativas médicas, ela aguarda o momento da morte. Enquanto isso, decide fazer reflexões sobre a vida e relembra os momentos em família em um caderno de anotações que pretende deixar para o filho. Sua esperança é que seu legado, por meio das palavras, acompanhe o menino durante sua vida.

Se algo acontecer… Te amo (2020), Michael Govier e Will McCormack Divulgação / Netflix Curta-metragem de 13 minutos, que narra o drama de um casal após a perda de um filho. Um mergulho em um abismo de emoções, que traz à tona lembranças alegres e, ao mesmo tempo, dolorosas demais para serem encaradas. Como superar uma tragédia tão grande? Como reconstruir as pontes que se desfizeram? Como colar os cacos de um relacionamento quebrado pela partida de um filho?

Milagre na Cela 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin Divulgação / CJ Entertainment Remake do filme coreano de 2013, “Milagre na Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que possui uma filha de 6 anos, Ova. As vidas de ambos são destroçadas quando ele é acusado injustamente pela morte de outra menina, filha de um oficial de alto escalão. Memo é sentenciado à morte, mas antes é enviado para a prisão. Ova passa a ser criada pela avó, mas deseja desesperadamente conviver novamente com o pai.

Perfeita Pra Você (2018), Stephanie Laing Linda Kallerus / Netflix Abby e Sam se conhecem desde crianças e estão juntos há muitos anos. Após ser diagnosticada com um câncer terminal, Abby inicia a missão de encontrar uma companheira para substituí-la à altura. Com ajuda de seus amigos do grupo de apoio aos pacientes com câncer, Abby ainda irá traçar o caminho de aceitação para o que o destino lhe reserva.

Marley & Eu (2008), David Frankel Divulgação / 20th Century Studios John e Jenny se casaram recentemente e decidiram se mudar para a Flórida, onde o clima é mais ensolarado. Quando Jenny demonstra desejo de ampliar a família, John pede a um amigo conselhos sobre como distraí-la. A sugestão do colega é de que o casal adquira um cachorro. E é aí que entra Marley, um cão indisciplinado e travesso, que acaba se tornando o foco central de crônicas escritas por John no jornal em que trabalha. A coluna acaba se tornando um sucesso e tornando pública a história de amor da família por seu cão.